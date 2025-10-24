AYTO-Joanna wünscht sich Schweigen zu Kevins Verschwinden

Reality-TV-Bekanntheit Joanna hält sich zurück, wenn es um das viel diskutierte Verschwinden von Kevin Njie (29) geht. Auf die Frage, was die Kandidatinnen von Are You The One – Reality Stars in Love intern mitbekommen haben, machte sie unmissverständlich klar, dass sie das Thema nicht öffentlich auswalzen will. In einem Gespräch mit Promiflash erklärte sie zunächst: "Das ist ein Thema, darüber muss man nicht reden. Ich glaube, ihm geht es auch nicht gut damit, oder irgendwas ist da passiert, deswegen keine Ahnung." Das Statement fiel nach den turbulenten Tagen rund um Kevins Aufenthalt auf Bali, als auf Social Media eine große Suchaktion lief und sich die Aufmerksamkeit schlagartig auf den Sportler richtete.

Auf Nachfrage präzisierte Joanna, dass die Sache in der WhatsApp-Gruppe der Teilnehmer durchaus angekommen sei, betonte aber erneut die Grenze: "Natürlich haben wir das mitbekommen in der AYTO-Gruppe und alle außerhalb. Aber was da wirklich passiert ist, weiß ich nicht." Damit sendet sie ein klares Signal: Die Details bleiben privat, Spekulationen sollen verstummen. Mittlerweile ist Kevin wieder aufgetaucht. Wie es ihm aktuell wirklich geht, ist der Öffentlichkeit bisher auch nicht bekannt. Doch vor wenigen Tagen kündigte der Vater eines Sohnes an, bald mehr Details preiszugeben.

Emely Hüffer (29), die Ex-Partnerin von Kevin, meldete sich nach den dramatischen Tagen zu Wort. In einem bewegenden Video auf Instagram gab die Influencerin zu, wie sehr sie das Verschwinden mitgenommen hatte: "Ich habe nach dem Trauma und Schock der letzten zwei Wochen eine extreme körperliche Reaktion bekommen und einen Virus entwickelt, der sich auch auf meine Augen ausgewirkt hat." Ihre Augen seien immer noch leicht geschwollen, erzählte sie ihren Followern. Emely betonte außerdem, dass sie den Suchaufruf mit Kevins Familie abgestimmt hatte. Offenbar habe es einen konkreten Grund gegeben, das Schlimmste zu befürchten.

Collage: RTL / Frank Beer, RTL / Frank Beer Collage: Joanna und Kevin Njie von "Are You The One – Reality Stars in Love"

Instagram / joanna.majolie Joanna Majolie, Realitystar

Instagram / emskopf Kevin Njie und Emely Hüffer mit Sohn Ocean