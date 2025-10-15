Starttermin und Co.: Alle Infos zu Knossis "Big Brother"

Die nächste Runde von Big Brother – Knossi Edition steht bei Joyn in den Startlöchern! Das berichtet der Streamingdienst vorab gegenüber Promiflash. Los geht es nach der aktuell laufenden Staffel von Promi Big Brother am 24. Oktober um 12:00 Uhr. Jens Knossala, aka Knossi (39), hostet ab diesem Zeitpunkt wieder seine liebsten Gäste aus der Streaming- und TV-Welt in dem Haus, das momentan noch Harald Glööckler (60) und Co. bewohnen. 57 Stunden lang werden sie dann unter dauerhafter Beobachtung durch den großen Bruder und die Zuschauer sein.

Mit dabei sind in diesem Jahr die Streamer MontanaBlack (37), Zarbex (27) und Max Schradin (47). Musikalisches Talent bringen Mia Julia (38), Julian Sommer, Rumbombe und Marc Eggers (39) mit. Für Unterhaltung werden auch die Dragqueen Aria Addams (28) und die Realitystars Peter Ludolf (70) sowie Leyla Heiter (29) sorgen. Obendrein erhalten die Bewohner Besuch von Tagesgästen. In diesem Jahr übernehmen Trymacs (31), Katy Karrenbauer (62) und Tom Gerhardt (67) diesen Job.

Knossi bewies mit den vorangegangenen Ausgaben seiner "Big Brother"-Version ein Händchen dafür, unterhaltsame Persönlichkeiten zusammenzubringen. 2023 holte sich Joey Kelly (52) den Sieg, 2024 triumphierte IRL-Streamer Adam Wolke. Nach dem Erfolg des Formats könnte sich der 7 vs. Wild-Absolvent eine weitere Show vorstellen. "Hey, stellt euch vor, Knossis Dschungelcamp", träumte er auf YouTube. Er habe auch schon genaue Vorstellungen, wie das Spektakel aussehen könnte – noch ist allerdings nicht bekannt, ob seine Ideen Realität werden.

Anzeige Anzeige

Joyn Das Logo von "Big Brother – Knossi Edition"

Anzeige Anzeige

Instagram / sinanmovez Leyla Heiter im August 2025

Anzeige Anzeige

Imago Knossi, Juni 2025

Anzeige