Kinderwunsch? So denkt MontanaBlack tatsächlich über Familie

Mit seiner Freundin Lea hat MontanaBlack (37) sein großes Liebesglück gefunden. Der Streamer schwebt auf Wolke sieben und zeigt das auch im Netz. Sogar eine Hochzeit zum Spaß feierten die beiden schon in Las Vegas. Da stellt sich die Frage, ob auch schon das Thema Kinder auf den Tisch kam. In einem Twitch-Stream spricht Marcel Eris, wie Monte eigentlich heißt, jetzt Klartext. "Ich finde nicht, dass man nach einem Jahr Kinder planen sollte und vor allem, wenn man noch nicht einmal zusammengezogen ist", stellt er klar. Der gemeinsame Alltag müsse erst stimmen, bevor man ein Kind in die Welt setzen sollte.

Darüber hinaus findet Monte, dass seine Lea mit 27 Jahren erst noch ein paar Jahre das Leben auskosten solle, bevor die beiden ein Kind bekommen. "Selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich will jetzt ein Kind, wäre das Lea gegenüber unfair. Ich finde – und das sieht sie genauso – sie ist jetzt 27, sie hat jetzt noch so viele schöne Jahre vor sich. Die Zwanziger sind super und warum soll man jetzt auf Biegen und Brechen ein Kind bekommen", erklärt der 37-Jährige weiter. Seiner Meinung nach sei man als Frau mit Anfang 30 im besten Alter, um Mutter zu werden. Wenn es so weit ist, sei Monte selbst Anfang 40, was für ihn ebenfalls "okay" sei.

Eines Tages Papa zu werden, scheint für Monte aber durchaus etwas zu sein, auf das er sich freut. Das deutet er schon im August an. In einem Stream verriet er der Community, dass Lea an einem Morgen Übelkeit verspürte, was den Gedanken an eine Schwangerschaft nahelegte. "Wir liegen jetzt nicht mehr zu zweit im Bett, sondern zu dritt", witzelte der gebürtige Buxtehuder. Auch wenn das nur ein Spaß war, schien ihm der Gedanke zu gefallen: "Voll das schöne Gefühl gerade." Derzeit wollen die beiden ihre Beziehung aber offenbar erst einmal festigen, bevor sie sich vergrößern.

Panama Pictures / ActionPress MontanaBlack auf der FIBO 2025

Instagram / montanablack MontanaBlack mit seiner Freundin Lea in Las Vegas

Instagram / montanablack MontanaBlack im Juni 2025