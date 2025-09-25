Exklusive Einblicke: Knossi und Lia planen ihre Hochzeit

Knossi (39) und Lia Mitrou befinden sich mitten in den Vorbereitungen für den schönsten Tag ihres Lebens. Auf Instagram ließ der Entertainer seine Fans nun einen Blick hinter die Kulissen der Planungen werfen. Gemeinsam mit seiner Lia widmete er sich in einer Story der Wahl der perfekten Tischdecken und dem Probieren potenzieller Speisen. "Ich finde es gut, ja", kommentierte Knossi sichtlich zufrieden die Auswahl des Menüs. In einem weiteren Clip präsentierte er dann eine mögliche Vorspeise, die aber noch nicht final festgelegt sei. Lia ergänzte lachend: "Ja, wir probieren jetzt erstmal."

Doch nicht nur das Catering, sondern auch die Blumenarrangements stehen ganz oben auf der Prioritätenliste des Paares. Gemeinsam besuchten Knossi und Lia einen renommierten Blumenladen, um die perfekte florale Untermalung für ihre Hochzeit zu sichern. Dabei nahm sich Knossi die Zeit, den Moment humorvoll zu kommentieren: "Aus der ganzen Welt kommen sie her, um für ihre Hochzeit die Blumen auszusuchen." Ob sie sich letztendlich festlegen konnten, bleibt unklar, denn Lia verriet: "Das wird jetzt leider noch nicht verraten. Es wird richtig krass!" Mit diesen Worten ließen sie ihre Fans voller Vorfreude zurück.

Schon länger ist bekannt, dass Lia und Knossi Großes für ihre gemeinsame Zukunft planen. Der Entertainer äußerte bereits früher den Wunsch nach einer Großfamilie und sprach davon, sich zehn Kinder zu wünschen. Der ehemalige Reality-TV-Star hat aus einer vorherigen Beziehung bereits einen Sohn, doch jetzt plant er, mit Lia eine große Familie zu starten. Ihre Chemie und das gegenseitige Verstehen sind für ihre Fans immer wieder bezaubernd. Durch ihre charmante Offenheit und die humorvolle Art des Paares hat die bevorstehende Hochzeit schon jetzt Publikumsherzen erobert.

Anzeige Anzeige

Instagram / knossi Knossi und Lia Mitrou, August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / liamitrou Lia Mitrou und Knossi im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Robert Schmiegelt / Future Image / ActionPress Knossi und seine Verlobte Lia im Juni 2024