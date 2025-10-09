Nach der Explosion: Grey's Anatomy S22 feiert heute Premiere

Die beliebte Krankenhausserie Grey's Anatomy startet heute mit ihrer 22. Staffel beim US-Sender ABC. Nach dem spannenden Finale der letzten Staffel, bei dem eine Explosion nicht nur die Klinik, sondern auch die Zukunft beliebter Charaktere erschütterte, erwarten die Fans nun Antworten auf offene Fragen. Vor allem um die Figur Link, dargestellt von Chris Carmack (44), bangen die Zuschauer, da sein Schicksal nach der Explosion unklar bleibt. In Deutschland wird die neue Staffel mit Verzögerung zuerst bei Disney+ verfügbar sein, bevor sie dann auch auf ProSieben und der Streaming-Plattform Joyn zu sehen sein wird.

Die Handlung der neuen Staffel verspricht emotionale Höhen und Tiefen. Ein zentraler Punkt dürfte die bevorstehende Hochzeit von Link und Jo, gespielt von Camilla Luddington (41), sein, die nach der Nachricht über ihre Zwillings-Töchter mit großer Erwartung auf diese Feier blicken. Meredith, die Hauptfigur der Serie, hat inzwischen einen Deal ausgehandelt, der es ihr ermöglicht, ihre Alzheimer-Forschung in Boston fortzusetzen, während sie regelmäßig nach Seattle zurückkehrt, um zu operieren und Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. In der Premiere geraten die Assistenzärzte Lucas und Simone in eine Auseinandersetzung über die richtige Behandlung eines kritisch erkrankten Patienten, während Altbekannte wie Richard und Bailey weiterhin das Klinikleben prägen.

Seit über zwei Jahrzehnten begeistert "Grey's Anatomy" mit einem immer wieder wechselnden Ensemble und dramatischen Wendungen. Einige Urgesteine wie Chandra Wilson (56) und James Pickens Jr. (70) haben für die neue Staffel verlängert, sodass die Fans weiterhin auf vertraute Charaktere zählen können. Showrunnerin Meg Marinis, die die Serie bereits seit einigen Staffeln leitet, bringt gemeinsam mit dem Cast frischen Wind in das beliebte Format. Während die Fans mit Spannung verfolgen werden, wie die offenen Handlungsstränge weitergesponnen werden, bleibt eines sicher: die Mischung aus innigen Momenten, mitreißenden Geschichten und hochemotionalen Notfällen wird auch in Staffel 22 für Gesprächsstoff sorgen.

Getty Images Der Cast von "Grey's Anatomy"

Getty Images Chris Carmack und Camilla Luddington beim PaleyFest, 2023

Instagram / harryshumjr "Grey's Anatomy"-Cast, 2023