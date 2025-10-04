Abwesenheit bei Emmys: Kopfverletzung bremst Eric Dane

Eric Dane (52), bekannt aus der Erfolgsserie Grey's Anatomy, blieb den diesjährigen Emmy Awards fern, obwohl er für einen besonderen Moment vorgesehen war. Gemeinsam mit seinem ehemaligen Co-Star Jesse Williams (44) sollte er auf der Bühne das 20-jährige Bestehen der Serie würdigen. Doch eine Verletzung machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Der Schauspieler, der an ALS leidet, musste nach einem Sturz in seiner Küche ins Krankenhaus, um eine Platzwunde am Kopf nähen zu lassen. Jesse nahm den Preis schließlich alleine entgegen. In einem Interview mit der Washington Post sprach Eric offen über seine Enttäuschung, den besonderen Anlass verpasst zu haben: "Ich war wirklich aufgeregt, Zeit mit Jesse zu verbringen und alte Kollegen wiederzutreffen."

Doch was ihn schmerzlich daran erinnert: "Gerade in diesem Moment forderte die Krankheit ihren Tribut." Seine Abwesenheit ließ jedoch den Respekt und die Bewunderung seiner Kollegen für ihn ungetrübt. Jesse bezeichnete Eric auf dem Roten Teppich liebevoll als "Bruder" und betonte, wie sehr er die Zusammenarbeit mit ihm geschätzt habe. Nicht nur enge Freunde hadern mit der Situation, vor allem seine Familie kämpft damit: "Es ist herzzerreißend. Meine Mädchen leiden sehr, und wir versuchen einfach, das durchzustehen. Es ist eine schwere Zeit", sagte seine Frau Rebecca Gayheart (54) letzten Monat bei den Step Up's 2025 Inspiration Awards, wie People berichtete.

Eric wurde im April mit ALS diagnostiziert, einer Erkrankung, die die Bewegungsfähigkeit nach und nach einschränkt. Seitdem gibt er Einblicke in seinen Alltag und die Herausforderungen, die er bewältigen muss. Trotz der Diagnose hat er den beruflichen Fokus nicht verloren und steht weiterhin vor der Kamera. Auf einer Veranstaltung im Sommer verriet Eric, dass ihm die Arbeit helfe, mit seiner Situation umzugehen: "Es ist großartig, noch an einem Set zu stehen. Ich liebe das, was ich tue, und werde damit weitermachen." Seine offene Art, mit der Krankheit umzugehen, und sein Kampfgeist haben ihn für viele zu einem Vorbild gemacht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Dane im April 2022

Anzeige Anzeige

IMAGO / Cinema Publishers Collection Jesse Williams als "Grey's Anatomy"-Figur Dr. Jackson Avery

Anzeige Anzeige

Instagram / rebeccagayheartdane Eric Dane und Rebecca Gayheart mit ihren Töchtern Billie und Georgia in Paris