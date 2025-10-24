Johnny Depp zurück: Hauptrolle in Dickens-Neuverfilmung

Johnny Depp (62) könnte bald wieder in einem großen Hollywood-Projekt glänzen. Wie TMZ berichtet, befindet sich der Schauspieler aktuell in finalen Verhandlungen für die Hauptrolle in "Ebenezer: A Christmas Carol". Das düstere Remake des Charles-Dickens-Klassikers wird von Paramount Pictures produziert. Johnny soll den titelgebenden Ebenezer Scrooge spielen, während Andrea Riseborough (43) ebenfalls eine Schlüsselrolle übernehmen wird. Der Film ist als Geistergeschichte inszeniert, die in Dickens' London spielt und handelt von einer Reise zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit der Chance auf einen Neubeginn.

Nach schwierigen Jahren und einem Rückzug aus großen Studio-Produktionen scheint dies ein neuer Meilenstein in Johnnys Karriere zu werden. Sein langer Rechtsstreit mit Ex-Frau Amber Heard (39) und die anschließenden Medienberichte hatten viele seiner Projekte beeinträchtigt, was dazu führte, dass er unter anderem nicht mehr in der Phantastische Tierwesen-Reihe und als Captain Jack Sparrow in den Fluch der Karibik-Filme zu sehen war.

"Ich habe dagegen gekämpft, denn sonst wäre ich nicht ich selbst gewesen", sagte er in Bezug auf die Gerichtsverhandlungen. Seine Rückkehr begann mit unabhängigen Produktionen und seiner gefeierten Rolle in dem französischen Film "Jeanne du Barry". Zudem erneuerte er seine Partnerschaft mit Dior und widmete sich mehreren Kunst- und Musikprojekten.

Johnny selbst sprach in der Vergangenheit offen darüber, wie sehr ihn die Ereignisse um seine Karriere und sein Privatleben getroffen hatten. Besonders der Verlust der Rolle des Gellert Grindelwald in den "Phantastische Tierwesen"-Filmen schien ihn tief zu bewegen. "Ich wurde gemieden, abserviert, rausgeschmissen, weggeworfen, gekündigt, wie auch immer Sie es definieren wollen", erzählte er The Telegraph. Mit nun anstehenden Projekten wie einer Kunstausstellung in Tokio, Musikveranstaltungen mit seiner Band und weiteren Filmproduktionen zeigt der Schauspieler, dass er sich nicht entmutigen lässt und wieder auf die internationale Bühne zurückkehrt. "Ebenezer: A Christmas Carol" könnte sein endgültiges Comeback bei den großen Studios markieren.

Getty Images Johnny Depp, Dezember 2024

ActionPress/United Archives GmbH Johnny Depp als Jack Sparrow

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard, 2015

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler