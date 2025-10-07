Charlize Theron ignoriert Johnny Depp bei Dior-Show in Paris

Als sich Charlize Theron (50) und Johnny Depp (62) bei der Dior-Show während der Pariser Fashion Week begegneten, sorgte die Schauspielerin mit ihrem Verhalten für reichlich Gesprächsstoff. Statt ihren früheren Co-Star aus dem Film "Die Frau des Astronauten" von 1999 zu grüßen, schenkte Charlize ihre Aufmerksamkeit laut Daily Mail dem LVMH-Chef Bernard Arnault (76) und First Lady Brigitte Macron (72). Die beiden Hollywoodstars, die beide mit Dior verbunden sind – Charlize als langjähriges Gesicht des Parfums J'Adore und Johnny als Repräsentant von Dior Sauvage – schienen keinerlei persönlichen Kontakt zu pflegen, was die Beobachter erstaunte.

Dieses kühle Aufeinandertreffen dürfte kaum überraschen, wenn man Charlizes mögliche Haltung gegenüber Johnnys Karriere betrachtet. In der Vergangenheit hatte die Schauspielerin einem kritischen Artikel über Johnnys geplantes Comeback nach seinem gerichtlichen Sieg gegen Amber Heard (39) ein "Like" hinterlassen, was als subtile Missbilligung gedeutet wurde. Johnny, der seinen Ruf nach aufsehenerregenden Prozessen wiederherstellen möchte, feierte zuletzt ein vorsichtiges Comeback mit dem Film "Jeanne du Barry" und einer Verlängerung seines Rekordvertrags mit Dior. Auch musikalisch bleibt er mit seiner Band "Hollywood Vampires" aktiv.

Charlize, bekannt für ihre direkte Art, hat in Interviews wiederholt ihren Unwillen gezeigt, sich mit Personen zu umgeben, die nicht zu ihren Werten passen. Als berufstätige zweifache Mutter legt sie großen Wert auf Authentizität und Ehrlichkeit in ihren Beziehungen. Johnny hingegen, der schwierige Jahre hinter sich hat, betonte unlängst in einem Interview, dass die Ereignisse ihn gelehrt hätten, immer für seine Überzeugungen einzustehen, selbst wenn er dafür persönliche Rückschläge hinnehmen musste. Trotz ihrer unterschiedlichen Lebenswege bleibt die Verbindung der beiden Schauspieler durch ihre prägenden Rollen in Film und Dior-Werbung bestehen – auch wenn sie sich privat offenbar meiden.

Getty Images Charlize Theron im Oktober 2025 in Paris

Getty Images Johnny Depp im Oktober 2025 in Paris

