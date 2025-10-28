Zoff um Aleks? Emmy Russ droht Temptation-Verführerin Maxime

Zwischen Emmy Russ (26) und Aleksandar Petrovic (34) soll es hinter den Kulissen ordentlich knistern – und nun knallt es auch öffentlich. Während der 34-Jährige derzeit bei Temptation Island V.I.P. seine Beziehung mit Vanessa Nwattu (25) testet, gibt es auf Social Media gerade einen ordentlichen Zickenkrieg zwischen seiner vermeintlich Neuen und Verführerin Maxime Ocasek. Das Playboy-Model hatte in einem Bild-Interview spektakuläre Temptation-Szenen angeteasert und von dem Couple Challenge-Star geschwärmt. Die 26-Jährige reagierte prompt, spielte in ihrer Instagram-Story eine Sprachaufnahme der Verführerin ab und drohte ihr mit der Veröffentlichung von pikanten Chats.

In dem Audio sprach Maxime davon, dass die Ausstrahlung "auf jeden Fall sehr krass werden" soll, und deutet an, dass der Bericht darüber "nicht ganz umsonst" sei. Die ehemalige Reality Queens-Kandidatin kontert spitz: "Ich habe mir auch nicht mal den Artikel durchgelesen. Das hat mir schon gereicht, was ich da gesehen habe." Dann legt die Influencerin nach: Sie habe erst prüfen müssen, ob das Model überhaupt Teil der diesjährigen Staffel sei, denn "man hat sie ja gar nicht wahrgenommen". Die TV-Persönlichkeit behauptet außerdem, die Verführerin habe nach den Dreharbeiten "ganz oft vergeblich" Aleks auf Instagram geschrieben und nie eine Antwort bekommen. Ihre Warnung klingt deutlich: Sie solle "aufpassen", sonst würde sie die angeblichen DMs "droppen".

Wie eng Emmy und Aleks inzwischen sind, zeigte sich auch kürzlich beim Fame Fighting-Event. Sie erschien im Publikum in seinem Shirt und unterstützte ihn lautstark bei jedem Kampf. Nach seinem zweiten Sieg durfte die Influencerin sogar auf die Bühne und gab dem Realitystar ein Küsschen auf die Wange. Spekulationen rund um einen möglichen Flirt der beiden verstärkten sich dadurch weiter, zumal Aleks bei dem damaligen Bild-Livestream verriet: "Beim Event sieht man schon, wer mein T-Shirt trägt und wer nicht."

Anzeige Anzeige

RTL Collage: Realitystar Emmy Russ und "Temptation Island V.I.P."-Maxime Ocasek

Anzeige Anzeige

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Aleks Petrovic und Emmy Russ bei Fame Fighting, Oktober 2025

Anzeige