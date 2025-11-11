Jetzt äußert sich Emmy Russ zum Temptation-Aleks-Drama

Aleksandar Petrovic (34), bekannt aus der Reality-Show Temptation Island V.I.P., sorgt in der aktuellen Staffel für hitzige Diskussionen. Unter starkem Alkoholeinfluss kam es zu einem skandalösen Vorfall, bei dem der Social-Media-Star Verführerinnen Alkohol ins Gesicht spuckte. Als er sich unbeobachtet von Kamera und Ton fühlte, gab er einem Fischer gegenüber unverblümt intime Details aus seinem Liebesleben preis. Diese Szenen haben sowohl bei den Zuschauern als auch in den sozialen Medien für Bestürzung gesorgt. Nun hat sich Emmy Russ (26), die derzeit eine Verbindung zu Aleksandar nachgesagt wird, in ihrer Instagram-Story zu dem Drama geäußert.

In ihrer Stellungnahme betont Emmy, dass sie die gezeigten Szenen nicht gutheißen könne und Alkohol niemals eine Entschuldigung für solches Verhalten sei. Gleichzeitig zeigt sie Verständnis für die menschliche Fehlbarkeit, besonders in Situationen, in denen Alkohol die Kontrolle über das Handeln beeinträchtigen kann. Emmy erklärt: "Das soll und ist natürlich keine Ausrede. Die betroffene Person kann sich aktuell nicht zu all dem äußern, und das macht es für viele vielleicht noch schwieriger, einzuordnen." Zudem weist sie darauf hin, dass ein fairer Blick auf die gesamte Person wichtig sei: "Aus einigen Szenen einen Menschen zu verallgemeinern, zu sagen, 'er behandele alle Frauen so' – stimmt nicht." Emmy gibt aber auch zu, dass sie durch die Situation verunsichert ist, und kündigt an, erst in einigen Monaten mehr dazu sagen zu können.

Die Debatte um Aleks wurde in den vergangenen Tagen vor allem durch den Partyboot-Abend befeuert, bei dem neben den Bildern auch Audioaufnahmen für Zündstoff sorgten. Abseits der TV-Schlagzeilen kennt Emmy den Realitystar aus dem privaten Umfeld; beide bewegen sich seit Jahren in derselben Szene aus Formaten, Events und Social Media. Die Model- und Netz-Persönlichkeit hat in der Vergangenheit immer wieder betont, dass Grenzen und Respekt im Umgang für sie wichtig sind. Dass sie nun öffentlich Distanz zum Verhalten zeigt, ohne die Person dahinter fallen zu lassen, passt zu ihrem Stil, persönliche Beziehungen nicht vor der Kamera auszuhandeln – und heizt zugleich die Neugier an, was sie in einigen Monaten über die Hintergründe berichten will.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures, IMAGO / BOBO Aleks Petrovic und Emmy Russ

Anzeige Anzeige

RTL "Tempation Island V.I.P"-Kandidaten Wladi, Aleks, Marwin und Laurenz 2025.

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Emmy Russ, Oktober 2025