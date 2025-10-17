"The Ultimate Hype": Aleks Petrovic über Emmys' Moderation

Emmy Russ (26) sorgte vor rund zwei Wochen für Aufsehen, als sie die Moderation des roten Teppichs der Boxveranstaltung "The Ultimate Hype" übernahm. Die Blondine, die als Reality-TV-Star bekannt ist, zeigte sich dabei in Höchstform und wurde von vielen Zuschauern gelobt. Jetzt äußerte sich auch Aleksandar Petrovic (34), der in einer Doku ziemlich vertraut mit Emmy zu sein scheint, zu ihrem Moderationstalent. Im Gespräch mit Promiflash bekundete der Reality-TV-Star seine Meinung zur Leistung seiner Kollegin und äußerte dabei durchaus positive Worte.

Im Interview erklärte Aleks, dass er die Veranstaltung nur am Rande verfolgt habe. "Ich habe mir die ganze Veranstaltung jetzt nicht konkret angeschaut, aber das, was man gesehen hat, hat sie anscheinend einen guten Job gemacht", meinte er anerkennend. Zudem betonte er, dass die Rolle als Moderatorin Emmy gut stehe. "Es ist ja schön, dass Emmy bei 'The Ultimate Hype' moderiert hat", fügte der Social-Media-Star hinzu. Mit dem positiven Feedback zeigt sich auch, dass Emmy offenbar eine neue Seite von sich präsentieren konnte.

Emmy ist seit Jahren eine feste Größe im Reality-Kosmos und nutzt ihre große Online-Reichweite, um Projekte jenseits von TV-Formaten anzuschieben. Bei öffentlichen Auftritten setzt die Influencerin häufig auf auffällige Looks und schnelle, direkte Ansprache – Eigenschaften, die auf einem Red Carpet gefragt sind. Aleks, der aus ähnlichen TV-Formaten bekannt ist, begegnet Kolleginnen und Kollegen bei Events regelmäßig und trifft dort auch auf viele bekannte Gesichter aus der Szene. Beide zählen zu den Reality-Stars, die ihre Community über Social Media dicht an ihren Terminkalendern teilhaben lassen – vom Training bis hin zu Showabenden und Aftershow-Momenten.

Collage: IMAGO / STAR-MEDIA, IMAGO / BOBO Collage: Aleksandar Petrovic und Emmy Russ

IMAGO / Panama Pictures Aleks Petrovic, Realitystar

IMAGO / Beautiful Sports Emmy Russ, November 2024