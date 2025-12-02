Tattoo mit Kevin Njie: Emmy Russ lässt es sich weglasern

Emmy Russ (26) hat genug von ihrem gemeinsamen Tattoo mit Kevin Njie (29). In einer Instagram-Story teilte die Reality-TV-Darstellerin mit, dass sie das Motiv – ein Herz mit einem kleinen Flugzeug – nicht weiter auf ihrer Haut sehen will. Dieses Tattoo hatten die beiden während eines gemeinsamen Urlaubs in Thailand im vergangenen Dezember stechen lassen. Emmy berichtet: "Ich habe heute mit der Lasersitzung angefangen. Zum Glück ist dieser Dreck bald weg von meiner Hand." Offenbar will sie damit jegliche Erinnerung an das einstige Souvenir entfernen.

Die Entscheidung, das Tattoo entfernen zu lassen, kam nicht nur aus ästhetischen Gründen. Sie zeigte sich in ihrer Story regelrecht angewidert von der Verbindung, die das Motiv zu Kevin darstellt, und nutzt ihre Erfahrung als Warnung: "Bitte, Leute, macht euch keine spontanen Tattoos. Erst recht nicht mit Männern." Mit harschen Worten beschreibt sie, wie enttäuscht sie sich von ihrem einstigen Begleiter fühlt: "Denn immer wenn ich das Tattoo sehe, würde ich einfach nur kotzen." Für Emmy steht fest, dass gemeinsame Tattoos mit einem Partner keine gute Idee sind.

Emmy, die durch ihre direkte Art bekannt ist, erregt regelmäßig Aufmerksamkeit auf Social Media und in Reality-Shows. Seit ihrer Teilnahme an Formaten wie Promi Big Brother hat sie sich als Selbstinszenierungstalent etabliert. Kevin hingegen, der nicht nur Sportler, sondern auch Model ist, steht normalerweise für seine Fitness- und Mode-Ambitionen im Mittelpunkt. Ihre Verbindung scheint jedoch reine Vergangenheit zu sein, denn Emmy will unmissverständlich mit jedem Kapitel abschließen, das an ihn erinnert – selbst wenn es die schmerzhafte Entfernung eines Tattoos bedeutet.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Emmy Russ, September 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Beautiful Sports Kevin Njie, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Realitystar

Anzeige