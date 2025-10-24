Trotz Streit: Hilaria feiert Ireland Baldwins Geburtstag

Hilaria Baldwin (41) hat den Geburtstag ihrer Stieftochter Ireland Baldwin (30) auf Instagram gefeiert und dabei rührende Worte gefunden. Am 23. Oktober, als Ireland 30 Jahre alt wurde, schrieb Hilaria: "Du bist die beste Mama, Schwester, Freundin und Tochter, die es gibt. Wir lieben dich so sehr und es war so bedeutungsvoll, heute mit dir zu feiern." In den geteilten Fotos ist die Geburtstagsfeier zu sehen, auf der auch Irelands Tochter Holland und ihr Partner RAC (40) fröhlich mit Hilaria und Alec Baldwins (67) sieben jüngeren Kindern spielten. Alec selbst fehlte allerdings auf den Bildern.

Nur wenige Tage vor ihrem runden Geburtstag hatte Ireland für Schlagzeilen gesorgt, als sie auf der Plattform Substack schwere Worte über ihre Familie äußerte. Unter dem Titel "30, Flirty, and Surviving" erklärte sie, dass sie sich von "narzisstischen und unzuverlässigen Familienmitgliedern" distanziert habe. Wen genau sie damit meinte, blieb unklar, doch sie betonte, dass diese Entscheidung ihr Leben erleichtert und den Weg zu einem neuen Verständnis von Familie geöffnet habe. In dem Blogeintrag erwähnte sie zudem, ihrer Tochter Holland eine andere Art von familiärem Umfeld bieten zu wollen.

Ireland, das einzige Kind aus Alecs Ehe mit Schauspielkollegin Kim Basinger (71), wuchs in einem völlig anderen Umfeld auf, als es ihre Halbgeschwister heute erleben. Während sie ohne Geschwister aufwuchs und nur selten beide Elternteile gleichzeitig um sich hatte, genießt Holland offenbar eine innige Beziehung zu ihrer großen Patchwork-Familie. Auch ist das Verhältnis zu ihrem Vater Alec, das nach einem berühmten Streit in ihrer Jugendzeit über Jahre schwierig war, mittlerweile entspannter – auch wenn er auf der Geburtstagsfeier nicht anwesend gewesen zu sein scheint.

Getty Images Hilaria Baldwin, Mai 2023

Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Ireland Baldwin an Irelands 30. Geburtstag

Getty Images Ireland und Alec Baldwin, 2019