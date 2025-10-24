Wow: Glen Powell stellt sein steinhartes Sixpack zur Schau

Glen Powell (37) begeistert seine Fans jetzt mit einem neuen Schnappschuss, den der Schauspieler mit einer Reihe von Set-Fotos auf Instagram geteilt hat. Der 37-Jährige, bekannt aus seiner Rolle in der Serie "Chad Powers", posiert dabei oberkörperfrei und zeigt seinen durchtrainierten Körper. Anlass für die Bilderreihe ist die Veröffentlichung der fünften Episode der Show, deren großes Staffelfinale bereits am 28. Oktober ansteht. "Chad Powers" hat sich schnell zu einem der beliebtesten Streaming-Hits entwickelt, und Glen zeigt sich auch hinter den Kulissen sichtlich zufrieden mit dem Projekt.

In einem Interview mit TheWrap sprach der Schauspieler über die Chancen auf eine zweite Staffel und ließ seine Begeisterung deutlich werden. "Ich hatte noch nie so viel Spaß bei etwas", erklärte er und betonte, wie besonders es sei, ein Herzensprojekt gemeinsam mit einem seiner besten Freunde umzusetzen. Dabei handelt es sich um Michael Waldron, den Mitschöpfer der Serie. Auch dieser äußerte sich laut Just Jared optimistisch: "Wenn es den Leuten gefällt, machen wir mehr davon." Die finale Entscheidung liegt also beim Publikum, aber die Chemie zwischen den Beteiligten und ihre Energie scheinen vielversprechend.

Auch abseits der Serie zeigt sich Glen stets voller Elan, denn trotz seines vollen Terminkalenders lässt der Schauspieler sich nicht aus der Ruhe bringen. Während er die Fans vor der Kamera mit seiner Ausstrahlung verzaubert, legt er im wahren Leben viel Wert auf enge zwischenmenschliche Beziehungen und die Zusammenarbeit mit Menschen, die ihn inspirieren. "Solange ich spannende Projekte mit Menschen machen kann, die ich schätze, und meine Familie mit auf die Reise nehmen kann, bin ich glücklich", erklärte er zuvor laut People Magazine. Seine jüngste Hommage an "Chad Powers" zeigt einmal mehr, wie sehr er mit seinem aktuellen Projekt verbunden ist.

Instagram / glenpowell Glen Powell zeigt sein Sixpack

Getty Images Glen Powell, September 2025

Imago Schauspieler Glen Powell und seine Eltern, Premiere von "Chad Powers"