Glen Powell ist vom ganzen Hollywood-Trubel nicht erschöpft

Glen Powell (36), bekannt aus Filmen wie "Top Gun: Maverick" und "Set It Up", trotzt dem hektischen Leben in Hollywood und zeigt keine Spur von Müdigkeit. In einem Interview mit dem Magazin People betonte der Schauspieler, wie sehr er seine gut gefüllte Agenda liebt und sich keineswegs erschöpft fühle. "Solange ich spannende Projekte mit Menschen machen kann, die ich schätze, und meine Familie mit auf die Reise nehmen kann, bin ich glücklich", erklärte er. Selbst mit parallelen Großproduktionen wie "Twisters" und seiner neuen Serie "Chad Powers" bleibt Glen voller Energie.

Mit "Chad Powers" steht Glen nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera. Er entwickelte die Geschichte rund um einen ehemaligen College-Quarterback, der nach einem turbulenten Karriereende eine zweite Chance sucht. Als Schauspieler, Co-Autor und Produzent trägt Glen maßgeblich zum Erfolg der Serie bei. Im Vorfeld der Premiere organisierte er gemeinsam mit Raising Cane’s ein besonderes Fan-Event – ein außergewöhnliches Screening, das die Atmosphäre von College-Football-Festlichkeiten aufleben ließ. Für Glen eine perfekte Verbindung: "Das Flair von College-Football passt genau zu dem, worum es in der Serie geht", erzählte er begeistert.

Glen startete seine Karriere mit kleineren Rollen in Film und Fernsehen. Sein Durchbruch gelang ihm jedoch erst Jahre später mit Rollen in "Hidden Figures" und schließlich "Top Gun: Maverick". Seitdem hat er sich als feste Größe in der Filmbranche etabliert. Trotz seines Erfolgs zeigt Glen privat ab und zu seine tollpatschige Seite. So erinnerte er sich vor Kurzem in einer Podcast-Folge von "Therapuss" an ein besonders schmerzhaftes Missgeschick bei einem Date. Glen erzählte, dass er früher gern beim Skateboarden mit Tricks imponierte. Doch dabei ging nicht immer alles glatt. "Ich habe meine Begleitung damals mit dem Ellenbogen mitten im Gesicht getroffen", berichtete er lachend. Das Ergebnis war eine gebrochene Nase und ein unfreiwillig blutiger Abend.

Getty Images Glen Powell, April 2025

Getty Images Glen Powell, September 2025

Getty Images Glen Powell, Schauspieler