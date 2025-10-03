Royals
Glen Powells Eltern sind in fast jedem seiner Filme zu sehen

- Lisa Mayr
Lesezeit: 2 min

Hollywoodstar Glen Powell (36) hat seine Familie eng in sein Schaffen eingebunden. Der Schauspieler verriet bei der Premiere seiner neuen Hulu-Serie "Chad Powers", dass seine Eltern Cyndy und Glen Powell Sr. erneut Rollen darin übernehmen. Während sein Vater als Football-Coach auftritt, spielt seine Mutter eine stöhnende Patientin ohne offensichtliche Verletzungen. "Sie sind wohl die größten Nutznießer von Vetternwirtschaft, die es je in Hollywood gab", witzelte der 36-Jährige im Gespräch mit dem Magazin People.

Dass seine Eltern regelmäßig in seinen Produktionen auftauchen, hat mittlerweile Tradition. Angefangen bei "Spy Kids 3" bis hin zu "Everybody Wants Some!!" und der Kriegsfilmproduktion "Devotion", Glen sorgt immer wieder dafür, dass seine Eltern kleine Auftritte vor der Kamera bekommen. "Sie haben eine tolle Zeit, und sie am Set dabei zu haben, bereitet mir die größte Freude", schwärmte der Schauspieler. Auch bei der Premiere in Los Angeles waren beide anwesend und trugen stolz passende Trikots ihrer Rollen.

In einem Gespräch mit dem Interview-Magazine verriet Glen bereits 2016, dass seine Mutter es regelrecht erwartet, Teil seiner Projekte zu sein. "Jetzt sagt sie immer: 'Glen, was ist meine Rolle in diesem Film?'", erzählte er schmunzelnd. Seine Eltern selbst haben keine klassische Ausbildung als Schauspieler genossen. Während Glen Sr. als Executive Coach tätig war, fokussierte sich Cyndy auf die Kindererziehung.

Schauspieler Glen Powell und seine Eltern, Premiere von "Chad Powers"
Imago
Schauspieler Glen Powell und seine Eltern, Premiere von "Chad Powers"
Glen Powell, April 2025
Getty Images
Glen Powell, April 2025
Glen Powell Sr., Cyndy Powell und Glen Powell, 2025
Getty Images
Glen Powell Sr., Cyndy Powell und Glen Powell, 2025
Glens Mini-Rollen für seine Eltern – wie findet ihr diese Familientradition?
