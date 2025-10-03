Glen Powells Eltern sind in fast jedem seiner Filme zu sehen

Hollywoodstar Glen Powell (36) hat seine Familie eng in sein Schaffen eingebunden. Der Schauspieler verriet bei der Premiere seiner neuen Hulu-Serie "Chad Powers", dass seine Eltern Cyndy und Glen Powell Sr. erneut Rollen darin übernehmen. Während sein Vater als Football-Coach auftritt, spielt seine Mutter eine stöhnende Patientin ohne offensichtliche Verletzungen. "Sie sind wohl die größten Nutznießer von Vetternwirtschaft, die es je in Hollywood gab", witzelte der 36-Jährige im Gespräch mit dem Magazin People.

Dass seine Eltern regelmäßig in seinen Produktionen auftauchen, hat mittlerweile Tradition. Angefangen bei "Spy Kids 3" bis hin zu "Everybody Wants Some!!" und der Kriegsfilmproduktion "Devotion", Glen sorgt immer wieder dafür, dass seine Eltern kleine Auftritte vor der Kamera bekommen. "Sie haben eine tolle Zeit, und sie am Set dabei zu haben, bereitet mir die größte Freude", schwärmte der Schauspieler. Auch bei der Premiere in Los Angeles waren beide anwesend und trugen stolz passende Trikots ihrer Rollen.

In einem Gespräch mit dem Interview-Magazine verriet Glen bereits 2016, dass seine Mutter es regelrecht erwartet, Teil seiner Projekte zu sein. "Jetzt sagt sie immer: 'Glen, was ist meine Rolle in diesem Film?'", erzählte er schmunzelnd. Seine Eltern selbst haben keine klassische Ausbildung als Schauspieler genossen. Während Glen Sr. als Executive Coach tätig war, fokussierte sich Cyndy auf die Kindererziehung.

Imago Schauspieler Glen Powell und seine Eltern, Premiere von "Chad Powers"

Getty Images Glen Powell, April 2025

Getty Images Glen Powell Sr., Cyndy Powell und Glen Powell, 2025