Glen Powell flieht wegen Hollywood-Stress zurück nach Texas

Glen Powell (37) hatte in den vergangenen Jahren einen kometenhaften Aufstieg in die Elite von Hollywood. Doch von dem Trubel hat der Schauspieler genug. In einem Interview mit Vanity Fair erklärt er nun, dass er zurück nach Texas gezogen ist. "Ich brauchte einen Ort für die Seele, an dem ich wirklich abschalten kann", offenbarte der Top Gun: Maverick-Darsteller. In Los Angeles habe er nie Abstand von seinem Job nehmen können. Es habe sich wie eine App angefühlt, von der man sich nicht abmelden könne.

Doch auch in seiner Heimat gibt es genug Arbeit für den Blondschopf. "Derzeit wird in Texas so viel gedreht. Der Wettbewerb wird noch härter werden", ist er sich im Gespräch mit dem Magazin sicher. Doch Glen konzentriert sich neben der Schauspielerei auch auf sein Studium. Er habe sich an der University of Texas in Austin eingeschrieben und gerade die Studiengebühren für das kommende Semester bezahlt: "Man kann sich nicht darauf verlassen, dass man in Hollywood auf ewig oben bleibt."

Glen, der seine Karriere einst mit einem Auftritt in "Spy Kids 3-D: Game Over" begann, hat seitdem beachtliche Erfolge gefeiert. Er wurde sogar schon einmal für einen Golden Globe für den Film "Hit Man" nominiert. Aktuell steht er für "The Running Man" mit Josh Brolin (57) und Colman Domingo (55) vor der Kamera. Seine Fans würden sich außerdem über eine Fortsetzung des Kinohits "Anyone But You" freuen. Gegenüber The Hollywood Reporter betonte Glen jedoch, dass noch kein konkreter Film in Arbeit sei. Sydney Sweeney (28) und der 37-Jährige sprechen demnach viel darüber, doch warten noch auf "die richtige Idee".

Getty Images Glen Powell, April 2025

Imago Glen Powell bei der UK-Premiere von "The Running Man" in London

Getty Images Glen Powell und Sydney Sweeney, Schauspieler