Camila Mendes soll tatsächlich mit Rudy Mancuso verlobt sein

Camila Mendes (31) und Rudy Mancuso (33) haben sich verlobt – und das völlig überraschend vor einem Publikum. Ein Sprecher der Schauspielerin bestätigte gegenüber People, dass der Musiker seiner Partnerin am Freitag den Antrag machte. Der Clou: Camila glaubte, zu einer Geburtstagsfeier für Produzentin Rachel Matthews zu gehen. "Es war eine überraschende Verlobungsparty", sagte eine Quelle dem Magazin. Rudy kniete sich vor Familie und Freunden nieder und stellte die Frage aller Fragen. Die beiden sagten Ja zum nächsten Kapitel – und feierten danach weiter. Am späten Abend wechselten sie noch die Location und tauchten Hand in Hand bei einer Tracksuit-und-Tequila-Party im legendären Chateau Marmont in Los Angeles auf, wo Camilas funkelnder Ring alle Blicke auf sich zog.

Wie Zeugen berichten, strahlten die Verlobten beim Eintreffen im Hotel, blieben eng beieinander und legten einen sehr verliebten Auftritt hin. Rudy küsste seine frisch Verlobte einmal zärtlich auf die Wange. Der Ring, ein großer Diamant auf einem schlichten Silberband, war dabei unübersehbar. Camila setzte auf einen sportlich-glamourösen Look mit einer blauen, bauchfreien Tracksuit-Weste und passender Hose, während der Musiker und YouTube-Star in einem beigen Pullover über weißem Shirt und schwarzer Hose erschien.

Die Liebesgeschichte der Schauspielerin und ihres Partners begann 2022 während der Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Film "Música". Camila und Rudy erinnerten sich in einem Interview mit People daran, wie bei ihrem ersten Aufeinandertreffen die Funken flogen. Mit einem humorvollen Unterton verriet Rudy, dass die Chemie zwischen ihnen damals genauso intensiv war wie heute. Ihre Romanze wurde am Valentinstag 2023 Social-Media-offiziell, als Camila ein gemeinsames Foto postete und liebevolle Worte an Rudy richtete: "Mein Valentin. Ich liebe dich so sehr."

ActionPress Camila Mendes und Rudy Mancuso auf der NY Fashion Week im Februar 2023

Getty Images Camila Mendes im September 2022 in Hollywood

ActionPress Rudy Mancuso und Camila Mendes in New York City im Februar 2023