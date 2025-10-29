"Riverdale"-Stars vereint bei Camila Mendes' Verlobungsparty

Am vergangenen Wochenende erlebten die ehemaligen Riverdale-Stars Lili Reinhart (29), Madelaine Petsch (31) und KJ Apa (28) ein herzliches Wiedersehen bei einer besonderen Gelegenheit: der Überraschungs-Verlobungsparty ihrer früheren Kollegin Camila Mendes (31). Während Camila an diesem Abend mit ihrem Liebsten Rudy Manusco selbst im Mittelpunkt stand, postete Madelaine am Dienstag auf Instagram Fotos von sich, Lili und KJ in ihrer Story mit der Bildunterschrift: "Ein Wiedersehens-Wochenende." Die drei Schauspieler wirkten begeistert und genossen die ausgelassene Atmosphäre sichtlich. Auffallend war jedoch das Fehlen von Cole Sprouse (33), einem weiteren Hauptdarsteller der Serie.

Camila hatte bereits drei Tage zuvor auf Instagram angekündigt, dass sie "mit ihrem besten Freund verlobt" sei. Im nachfolgenden Post gab sie Einblicke in die aufwendig gestaltete Party, die angeblich als Geburtstagsfeier ihres Produktionspartners geplant war, und dankte ihren Freunden und ihrer Familie für die Überraschung. "Herzlichen Glückwunsch euch beiden", schrieb Lili Reinhart voller Freude in den Kommentaren. Vanessa Morgan (33), eine weitere ehemalige "Riverdale"-Kollegin von Camila, drückte ihre Begeisterung mit den Worten aus: "Omg. Wunderschön. Ich freue mich so für euch!!!!" Auch andere Branchenkollegen wie Vanessa Hudgens (36) freuten sich online mit dem Paar.

Camila, die sich dieses Jahr den Traum erfüllte, Teil eines Superheldenprojekts zu sein, und Rudy machten ihre Beziehung am Valentinstag 2023 offiziell – kurz nachdem sie sich bei den Dreharbeiten zur romantischen Komödie "Música" kennengelernt hatten. Die Thriller-Serie "Riverdale", die auf den beliebten Archie-Comics basiert, verband die Darsteller über sieben Staffeln hinweg. Die bizarre und oft gruselige Handlung schuf dabei unvergessliche Momente: Ob KJs Figur Archie Andrews, der von einem Bären angegriffen wurde, oder Lilis Betty Cooper, die entdeckte, dass ihr Vater ein Serienmörder war – die Serie war stets für Überraschungen gut. Trotz des endlosen Dramas auf der Leinwand blieb der enge Zusammenhalt der Schauspieler hinter den Kulissen stets bestehen.

Instagram / lilireinhart Lili Reinhart, Madelaine Petsch und Camila Mendes, Juli 2023

Getty Images Cole Sprouse, Schauspieler

Instagram / camimendes Verlobung von Camila Mendes und Rudy Mancuso