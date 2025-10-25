"Riverdale"-Star Camila Mendes kurbelt Verlobungsgerüchte an

Camila Mendes (31) und Rudy Mancuso (33) haben mit ihrem jüngsten Auftritt für Spekulationen gesorgt. Das Paar wurde am Freitagabend bei Vas J. Morgans Tracksuit-Motto-Halloweenparty in Los Angeles gesichtet. Die beiden wirkten vertraut und ausgelassen, doch besonders Camilas Hände zogen die Aufmerksamkeit auf sich. Das zeigen Bilder, die Just Jared vorliegen. Ein funkelnder Ring mit einem Solitär-Diamanten am Ringfinger war nicht zu übersehen und sorgte prompt für Gerüchte, ob sich die Riverdale-Schauspielerin und der Musiker verlobt haben könnten.

Eine offizielle Bestätigung einer Verlobung gibt es bislang nicht, aber der auffällige Schmuck bleibt Gesprächsthema unter Fans und Beobachtern. Camila und Rudy, die sich beim Dreh des Prime-Video-Films "Música" kennenlernten, sind seit 2022 ein Paar. Die Halloweenparty brachte zahlreiche Prominente zusammen, doch das Duo stahl allen die Show mit ihrer harmonischen Ausstrahlung und ihrem scheinbar bedeutungsvollen Accessoire.

Schon zu Beginn ihrer Beziehung hatte Camila offen darüber gesprochen, wie besonders die Verbindung zu Rudy für sie war. "Ich war offensichtlich ein bisschen verknallt, aber ich wusste nicht, ob es nur eine Arbeitsschwärmerei war oder ob es echt war", berichtete die Schauspielerin im Gespräch mit People. Erst als sie Rudy nach mehreren Zoom-Meetings das erste Mal persönlich traf, war für sie klar, dass mehr daraus werden könnte. "Als ich ihn dann persönlich traf, wurde mir klar, dass es wirklich Liebe war", erinnerte sich die 31-Jährige rückblickend.

Anzeige Anzeige

Getty Images Camila Mendes, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / camimendes Camila Mendes und Rudy Mancuso im Februar 2023

Anzeige Anzeige

ActionPress Camila Mendes und Rudy Mancuso in New York City im Februar 2023