Präsentiert Camila Mendes hier etwa ihren Verlobungsring?

Camila Mendes (31) hat bei Vogue World: Hollywood keine Zweifel gelassen – dieser funkelnde Ring ist die Botschaft. Die Schauspielerin erschien am Wochenende in Los Angeles und zeigte dabei unübersehbar einen großen Diamanten an einem zarten Band an ihrer linken Hand. Bestätigt wurde die Verlobung vom 24. Oktober von ihrer Sprecherin gegenüber dem Magazin People. Neben Camila posierte Riverdale-Freundin Madelaine Petsch (31) im Cut-out-Kleid für die Kameras. Mit wem sie künftig vor den Altar treten will, ist längst klar: Musiker und Internetstar Rudy Mancuso (33), mit dem Camila über den roten Teppich hinaus sichtlich strahlte.

Zu dem Mode-Event kombinierte Camila ein hochgeschlossenes, ärmelloses Kleid mit beigefarben-grün besticktem Oberteil und mehrlagigem, cremefarbenem Rock. Ihre rot getönten Haare trug die Schauspielerin elegant im Updo, dazu funkelten diamantene Ohrringe, die den Blick immer wieder zurück auf den neuen Ring lenkten. Laut People ging Rudys Antrag wenige Tage zuvor vor den Augen der engsten Vertrauten über die Bühne. Eine Quelle schilderte dem US Magazin, dass Camila eigentlich zu einer Geburtstagsfeier für Produzentin Rachel Matthews erwartet wurde – der Abend entpuppte sich als Überraschungs-Verlobungsparty, bei der Rudy vor Familie und Freunden um ihre Hand bat.

Kennengelernt hatten sich Camila und Rudy bei Dreharbeiten zu dem Film "Música", bei dem er Regie führte. Schon beim ersten Aufeinandertreffen habe es zwischen ihnen gefunkt, erzählen die beiden. Ihre Beziehung machten sie jedoch erst später öffentlich, als Camila Ende 2022 ein erstes Pärchenfoto teilte. Seither präsentiert sich das Paar immer wieder verliebt auf Social Media, wobei Rudy häufig mit romantischen Posts und Gesten glänzt. Dass die beiden nun ihre Liebe mit einer Verlobung gekrönt haben, dürfte zahlreiche Fans begeistern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Camila Mendes und Madelaine Petsch bei der Veranstaltung Vogue World: Hollywood 2025 in Los Angeles.

Anzeige Anzeige

ActionPress Rudy Mancuso und Camila Mendes auf der NY Fashion Week im Februar 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / camimendes Verlobung von Camila Mendes und Rudy Mancuso