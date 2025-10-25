Cruz Beckham schockiert mit neuen Songs über Sex und Drogen

Cruz Beckham (20) ist als Sprössling seiner bekannten Eltern Victoria (51) und David Beckham (50) bekannt. Dass der jüngste Sohn nun auf eigenen Füßen stehen und aus dem Schatten seiner Familie hervortreten will, daraus macht er kein Geheimnis. Cruz hat die Musik für sich entdeckt – der Text seiner neuen Songs dürfte Mama Vic und Papa David aber weniger gut gefallen. In den Tracks singt der 20-Jährige völlig schamfrei von Drogen und Sex.

Im Song "Optics" überlässt Cruz nur wenig der Fantasie. Im Text heißt es: "Mach tausend Selfies in deinem Bett, während ich in meinem auf einem Trip bin / Ich liebe Pilze und guten Oralsex und erotisches 69." Im Refrain singt er: "Bleib high fashion, kein Absturz, [...] aber du willst wissen, wie es aussieht, ich will wissen, wie es sich anfühlt." Auch der Song "Lick the Toad" macht recht eindeutige Andeutungen – Cruz singt davon, dass er gerne auf verschiedene Arten und Weisen von "Mutter Natur" high wird.

Unterstützung bekommt Cruz vor allem von seiner Freundin Jackie Apostel, die ihn bei seinen Live-Shows begeistert anfeuert. Die 30-Jährige zeigte sich kürzlich sichtlich gerührt nach seinem jüngsten Auftritt in London und lobte ihren Freund ausgiebig in den sozialen Medien. "Ohne Ankündigung, einfach nur an seinem Handwerk arbeitend, sein Ding machend, Spaß habend, lernend, alle seine Songs, von ihm geschrieben, von ihm gespielt, von ihm gesungen, absolut grandios", schrieb sie begeistert auf Instagram und deutete an, dass sie sogar Tränen vergießen musste, als sie ihn auf der Bühne erlebte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cruz Beckham im Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Cruz Beckham, Sohn von Victoria und David Beckham

Anzeige Anzeige

Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel und Cruz Beckham, Mai 2025