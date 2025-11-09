Cruz Beckhams Freundin Jackie schwärmt vom Zusammenhalt

David Beckham (50) wurde am vergangenen Dienstag von König Charles (76) in einer feierlichen Zeremonie auf Schloss Windsor für seine Verdienste um den Sport und wohltätige Zwecke zum Ritter geschlagen. Am Tag darauf sprach Jackie Apostel, die Freundin von Cruz Beckham (20), den Eltern ihres Partners auf Instagram ein emotionales Lob aus. Sie nannte David und Victoria Beckham (51) eine Inspiration und bewunderte ihre Fähigkeit, trotz großer Ambitionen füreinander und für ihre Familie da zu sein. "Es gibt nichts Inspirierenderes, als zu sehen, wie sie ihre Träume verfolgen und sich gegenseitig unterstützen", schrieb Jackie zu ihrer Fotostrecke, die auch Selfies mit Cruz im Samtblazer sowie ein Familienfoto von der Zeremonie zeigt.

Jackie beeindruckte nicht nur mit ihren warmen Worten, sondern auch mit ihrem eleganten Auftritt in einem orangefarbenen, rückenfreien Seidenkleid, während Cruz an ihrer Seite in einem burgunderfarbenen Samtblazer glänzte. Das Bild der Familie Beckham bei der Zeremonie enthielt zudem Romeo, die jüngste Tochter Harper, Victoria und David – jedoch nicht Brooklyn, der ältere Bruder von Cruz, der unter anderem auch bei früheren Familienanlässen gefehlt hatte. Victoria zeigte sich gerührt von Jackies Post und kommentierte: "Deine schönen Worte bedeuten uns sehr viel. Wir lieben dich." Trotz Berichten über Spannungen innerhalb der Familie betonte Victoria in einem früheren Interview, dass Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung für sie an erster Stelle stehen.

Bereits in einem Gespräch mit Elle hatte Victoria erklärt: "Wir sind eine sehr traditionelle Familie, viel mehr, als viele vielleicht denken würden." Auch wenn Spekulationen über ein angespanntes Verhältnis zwischen Victoria und David und Brooklyn sowie dessen Ehefrau Nicola Peltz Beckham (30) nicht abreißen, hielt Victoria bei der Premiere ihrer Netflix-Dokuserie "Victoria Beckham" an ihrem Sohn fest und erwähnte ihn liebevoll in ihrer Dankesrede. Ein Insider verriet dem Magazin People, dass die Beziehung zwar schwierig sei, die Tür zur Versöhnung aber offenstehe. Ungeachtet dieser Herausforderungen bleibt die Familie Beckham ein leuchtendes Beispiel für gegenseitige Unterstützung und Liebe.

Anzeige Anzeige

Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Romeo, Cruz, Harper, David und Victoria Beckham, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel und Cruz Beckham, Mai 2025