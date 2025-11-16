Zwei Jahre nach Erhalt: Cruz Beckham verliert Führerschein

Cruz Beckham (20) hat seinen Führerschein verloren – nur zwei Jahre nach bestandener Prüfung. Der Sohn von Victoria Beckham (51) und David Beckham (50) wurde in London erneut beim Überschreiten einer 20-Meilen-Grenze (rund 30 km/h) erwischt. Nach zwei Tempoverstößen ist jetzt Schluss: Innerhalb von zwei Jahren sechs oder mehr Punkte bedeuten in Großbritannien den automatischen Entzug. Zuständig ist die britische Zulassungsbehörde DVLA, die den Schein kassiert. Laut Daily Mail muss er nun sowohl Theorie- als auch Praxisprüfung erneut ablegen, um seine Lizenz zurückzuerlangen.

Einer der Vorfälle passierte Anfang September. Damals meldete sich der Prominachwuchs höchstpersönlich in den sozialen Medien. Auf Instagram kommentierte Cruz sein Pech selbstironisch: "Gerade erwischt worden, weil ich 24 in einer 20er-Zone gefahren bin." Eine Quelle betonte gegenüber dem Blatt, dass der 20-Jährige nun jedoch wenig Humor übrig hat: "Cruz ist am Boden zerstört. Es waren ein paar Tickets, die man sich mit den 20-Meilen-Zonen heutzutage schnell einfängt. Es ist frustrierend, aber er nimmt es hin."

Privat gilt Cruz als eingefleischter Autofan. Mit 18 feierte er die bestandene Prüfung mit einer Fahrt im bordeauxroten Land Rover durch den McDonald’s-Drive-in. Victoria und David zeigten damals auf Social Media stolz ihren Nachwuchs am Steuer. Neben dem Land Rover wurde Cruz auch in einem silbernen Mercedes aus den 1980er-Jahren gesehen. Zuletzt war der Musiker mit seiner Freundin Jackie Apostel und Schwester Harper Seven (14) unterwegs. Sein Bruder Romeo setzt hingegen eher auf Hightech und wurde jüngst in einem schwarzen Porsche 911 gesichtet. David hatte früher selbst Ärger am Steuer, unter anderem wegen Telefonierens am Lenkrad.

Getty Images Cruz Beckham, Sohn von Victoria und David Beckham

Getty Images Cruz Beckham, Sohn von David Beckham

Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel und Cruz Beckham, Mai 2025