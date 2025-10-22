So verzauberte Cruz Beckham seine Freundin Jackie Apostel

Jackie Apostel hat vor Kurzem verraten, wie sie die Liebe ihres Lebens, Cruz Beckham (20), kennengelernt hat. Die Sängerin, die Anfang Oktober ihren 30. Geburtstag feierte, traf den zehn Jahre jüngeren Musiker in einem Tonstudio, wo ihre Manager sie zusammenbrachten, um gemeinsam an Songs zu arbeiten. Jackie, die damals ohne große Erwartungen in die Zusammenarbeit ging, war schnell von Cruz beeindruckt. "Ich verließ das Studio und wusste, dass er ein unglaublicher Musiker ist, der aus tiefstem Herzen liebt, was er tut", schrieb sie in einer Instagram-Story. Heute sind die beiden ein Paar und zeigen ihre Beziehung öffentlich bei Events – oft an der Seite von Cruz' berühmten Eltern, David (50) und Victoria Beckham (51).

Die Beziehung der beiden nahm seit ihrem ersten gemeinsamen Auftritt im Juni 2024 zunehmend Fahrt auf. Kürzlich unterstützte Jackie Cruz bei seinem ersten Live-Auftritt in Ostlondon und teilte stolz Videos des Gigs mit ihren Followern. In ihrer Story lobte sie dabei nicht nur seine Performance, sondern auch seine Leidenschaft für die Musik: "Alle Songs von ihm geschrieben, gespielt und gesungen – einfach großartig." Mit Spannung wird nun die Veröffentlichung seiner Debütsingle "Optics/Lick The Frog" am 24. Oktober erwartet. Seit Monaten teilt Cruz auf Social Media Hinweise auf sein kommendes Werk, das seinen Einstieg in die Musikwelt markiert.

Das Paar musste sich auch mit öffentlichen Kommentaren zu ihrem Altersunterschied auseinandersetzen. Auf Kritik in den sozialen Medien reagierte Jackie, indem sie Cruz' Eigenschaften hervorhob: "Weil er nett, lustig, klug, fürsorglich, ehrgeizig, reif, talentiert, loyal und auch ziemlich gut aussehend ist." Die Sängerin betonte mehrfach ihre Bewunderung für Cruz' Hingabe zur Musik und zeigte sich als seine größte Unterstützerin. Über ein Jahr der gemeinsamen Arbeit und privater Nähe festigte ihre Verbindung. Jackie und Cruz beweisen, dass Liebe keine Altersgrenzen kennt, solange sie von gegenseitigem Respekt und Verständnis geprägt ist.

Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel und Cruz Beckham, Mai 2025

Getty Images Cruz Beckham, im Jahr 2022

Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel und Cruz Beckham im November 2024

