Cruz Beckham stärkt Harper (14) im Familienstreit den Rücken

Cruz Beckham (20) hat bewiesen, wie wichtig ihm seine Familie ist, indem er am Donnerstagabend seine kleine Schwester Harper (14) zu einem Besuch im Winter Wonderland, einer weihnachtlichen Lichterlandschaft im Londoner Hyde Park, begleitete. Das britische Wetter zeigte sich dabei von seiner ungemütlichen Seite – Regen und grauer Himmel konnten den Sohn von David (50) und Victoria Beckham (51) jedoch nicht davon abhalten, Harper einen besonderen Abend zu bereiten. Gemeinsam mit seiner Freundin Jackie Apostel und einer Gruppe von Freunden genossen die beiden die festliche Stimmung, wie Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen.

Die Brüder Romeo (23) und Cruz übernehmen derzeit eine besondere Rolle für die 14-jährige Harper. Seit Brooklyn (26), das älteste Kind von David und Victoria, sich von der Familie distanziert hat, versuchen die beiden, den Verlust dieses engen Bezugspunkts so gut wie möglich auszugleichen. "Er war fast ein Teenager, als Harper geboren wurde, und sie hat immer zu ihm aufgesehen", berichtet ein Insider gegenüber Daily Mail. Während Harper früher auch ein enges Verhältnis zu Brooklyns Frau Nicola Peltz (30) hatte, scheint diese Verbindung ebenfalls unter Spannungen gelitten zu haben.

Parallel dazu rumort der Familienkonflikt weiter. Brooklyn fehlte in diesem Jahr bereits bei runden Familiengeburtstagen und zuletzt bei Davids Ritterschlag. Berichten zufolge habe er weder öffentlich noch privat auf die frisch verliehene Ritterwürde seines Vaters reagiert, während Romeo, Cruz und Harper den feierlichen Moment selbstverständlich miterlebten. Danach feierte die Runde mit engen Vertrauten – ohne Brooklyn und Nicola.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cruz Beckham im Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / Brooklyn Peltz-Beckham Brookly Peltz-Beckham, Harper Seven Beckham und Nicola Peltz-Beckham

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Romeo, Cruz, Harper, David und Victoria Beckham, November 2025

Anzeige