Spice-Girls-Comeback-Gerücht: Kehrt Victoria Beckham zurück?

Ein Clip, der am Mittwoch auf dem Instagram-Account von Cruz Beckham (20) auftauchte, lässt die Gerüchteküche um die Spice Girls wieder brodeln: Victoria Beckham (51) singt darin gemeinsam mit ihrem Sohn den Hit "Viva Forever", Cruz begleitet sie auf der Gitarre. Gefilmt wurde die intime Session zu Hause, geteilt wurde sie mit Millionen. Während Victoria als Designerin sonst selten zum Mikro greift, sitzt sie hier lässig einem ihrer vier Kinder gegenüber – und liefert eine Spur, die Fans elektrisiert. Denn kurz darauf meldeten sich ihre Bandkolleginnen zu Wort. Die Frage, ob sich "Posh" für ein Comeback erwärmen könnte, steht plötzlich so präsent im Raum wie lange nicht.

Für den größten Aufschrei sorgte Melanie C. (51), die das Video mit einem Augenzwinkern kommentierte: "Ich liebe es, du kriegst einen Vorsprung für die Proben", schrieb sie auf Instagram. Mel B. (50) legte nach und fachte die Hoffnungen weiter an: "Es passiert, und denk daran, dass das alles meine Idee war", scherzte sie. Victoria hatte in einem Interview mit dem Radiosender Sirius XM die Türen für eine Show der legendären Girlgroup in Las Vegas zumindest einen Spalt weit geöffnet: "Das wäre verlockend. Ich weiß allerdings nicht, ob ich überhaupt noch singen könnte, ich war ja nie besonders gut." Eine Welttour wäre jedenfalls aufgrund ihres Jobs unmöglich, so die Designerin. Die Band stand zuletzt 2012 in Originalbesetzung bei der Schlussfeier der Olympischen Spiele in London auf der Bühne; die Stadiontour 2019 fand ohne Victoria statt.

Hinter der aktuellen Aufregung steckt auch viel Nostalgie: 2026 markiert das 30. Jubiläum der Spice Girls. Seit Monaten kursieren Gespräche über Wege, das zu würdigen – von kleinen Auftritten bis hin zu kreativen Formaten, über die die fünf untereinander beraten. Was jetzt auffällt, ist der Ton zwischen den Frauen: humorvoll, vertraut, direkt. Victoria und Melanie C. pflegen auch jenseits der Bühne einen unkomplizierten Umgang, der sich in diesen neckischen Kommentaren widerspiegelt. Emma Bunton (49) und Geri Halliwell (53) halten ebenfalls den Kontakt. Dass Victoria den Spice-Girls-Song mit Cruz teilt, passt dazu: Der Nachwuchsmusiker arbeitet an seiner eigenen Karriere, und in der Familie spielt Musik seit jeher eine Rolle – vom spontanen Wohnzimmerduett bis zu kleinen Jam-Sessions.

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Chrisholm und Melanie Brown 2012

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Romeo, Cruz, Harper, David und Victoria Beckham, November 2025