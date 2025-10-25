"Game of Thrones"-Star Isaac Hempstead-Wright hat geheiratet

Game of Thrones-Star Isaac Hempstead-Wright (26) hat geheiratet – und das ganz intim in London. Der Schauspieler gab bekannt, dass er seiner Partnerin, die er schlicht als "M" bezeichnet, das Jawort gegeben hat. Die Zeremonie fand im kleinen Kreis statt, umgeben von Freunden und Familie. Auf Instagram teilte der Schauspieler mehrere Bilder des großen Tages und schwärmte von dem Moment, der ihm alles bedeutet. "Der beste Mensch, den ich je getroffen habe, der beste Tag meines Lebens, die besten Freundinnen und Freunde und die beste Familie, die wir uns wünschen konnten. Was für ein Tag, was für ein Leben – ich liebe dich, M", schrieb Isaac zu den Aufnahmen.

Die Gratulationen ließen nicht lange auf sich warten – vor allem nicht aus der "Game of Thrones"-Familie. Gwendoline Christie (46) kommentierte unter den Fotos: "Herzlichen Glückwunsch!", während Lena Headey (52) schrieb: "Gratulation, ihr Hübschen." Auch Sophie Turner (29) konnte ihre Freude kaum zügeln und jubelte: "Glückwunsch, Isaac", dazu Herz- und Jubel-Emojis. John Bradley mischte sich ebenfalls unter die Glückwünsche: "Oh Kumpel, Glückwunsch!" In den Kommentaren zeigte sich zugleich Nostalgie: Viele Fans erinnerten daran, wie jung Isaac war, als er 2011 erstmals als Bran Stark auf dem Bildschirm zu sehen war und staunten, wie schnell die Zeit vergangen ist. "Ich liebe, dass die Kommentare eine GoT-Reunion sind", schrieb ein Nutzer.

Isaac wurde in jungen Jahren Teil des Fantasy-Epos und prägte über ein Jahrzehnt die Rolle des stillen, beobachtenden Bran. In früheren Interviews erzählte der Darsteller, wie emotional der Abschied vom Set vor dem Finale 2019 für ihn war. "Es war wirklich traurig. Abschied von Bran zu nehmen, war seltsam und emotional", gestand er gegenüber E! News. Privat zeigt sich Isaac auf sozialen Medien zurückhaltend – umso größer war jetzt die Freude über die seltenen Einblicke in seinen Hochzeitstag mit "M".

Imago Isaac Hempstead Wright, Schauspieler

Getty Images Maisie Williams, Kit Harington, Sophie Turner und Isaac Hempstead-Wright

Getty Images Schauspieler Isaac Hempstead-Wright

