Während der Game of Thrones-Dreharbeiten wurden die zahlreichen Schauspieler zu so etwas wie einer großen Familie – seit Juni 2018 war die Arbeit an dem Fantasy-Epos allerdings vorbei. Klar, dass unter anderem die Stars der Serie wie Kit Harington (32) oder Emilia Clarke (32) mittlerweile voll im Filmbusiness eingespannt sind und die Darsteller sich mehr und mehr aus den Augen verlieren. Promiflash hat deshalb bei Isaac Hempstead-Wright (20), der Brandon Stark verkörpert, nachgehakt: Hält der Cast, der durch "Game of Thrones" zeitweise so eng zusammengewachsen war, noch immer den Kontakt?

"Definitiv. Wir haben alle eine riesige WhatsApp-Gruppe, mit der wir in Kontakt bleiben", verriet der 20-Jährige stolz im Gespräch mit Promiflash bei der "Walker Stalker Con" in Berlin. Der Nachwuchsschauspieler hat über sein Metier viel von Kollegen wie Kristian Nairn (43) lernen können und noch dazu richtig enge Freunde gefunden: "Dean-Charles Chapman, der Tommen gespielt hat, ist einer meiner besten Freunde. Mit ihm schreibe ich immer noch täglich."

Auch wenn die Serienkollegen sich von nun an nicht mehr so häufig über den Weg laufen – zumindest sehen sie sich momentan noch regelmäßig auf zahlreichen Preisverleihungen. Ausgeschlossen ist es für Isaac künftig auch nicht, nochmal mit Kristian, Kit oder anderen Darstellern zusammenzuarbeiten: "In der Filmindustrie begegnet man sich immer öfter im Leben, wir werden uns alle also sicher wiedersehen", war er überzeugt.

