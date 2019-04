Game of Thrones-Darsteller Isaac Hempstead-Wright (20) ist am Set der Erfolgsserie erwachsen geworden. Der Bran-Darsteller schlüpfte mit zwölf Jahren zum ersten Mal in die Rolle des Stark-Jungen – mittlerweile ist er schon 20 Jahre alt und in Sachen Schauspielerei ein wahrer Profi. Das kommt allerdings nicht von Ungefähr: Von seinen erwachsenen Schauspiel-Kollegen konnte der Kinderstar bei den Dreharbeiten eine Menge lernen. Im Promiflash-Interview verrät Isaac allerdings, dass er vor allem Hodor-Darsteller Kristian Nairn (43) als seinen Mentor sieht.

"Es ist so ein großer Cast. Man hat quasi die größte Mentoren-Familie, die man sich wünschen kann. Da sind viele Menschen mit unterschiedlichen Altern und Hintergründen, die dir auf verschiedene Arten etwas beibringen können", schwärmt der Brite im Promiflash-Interview von seinen Kollegen. Eine besonders enge Verbindung hat er allerdings zu Kristian. Die beiden Figuren Bran und Hodor reisen über mehrere Staffeln hinweg gemeinsam durch Westeros – Isaac und Kristian haben daher besonders viel Zeit miteinander verbracht. "Er hat mir auf alle Fälle viel beigebracht", erklärt Isaac.

Angesichts der engen Beziehungen zu seinen Kollegen ist es auch kein Wunder, dass dem 20-Jährigen der Abschied von der Fantasy-Show besonders schwergefallen ist. Zurzeit läuft die achte und letzte Staffel von "Game of Thrones" – die Schauspieler mussten sich also schon vor Monaten, nach dem Ende der Dreharbeiten, von der Serie verabschieden. Für Isaac eine ziemlich emotionale Zeit: "Ich hätte nicht erwartet, dass es so traurig wird. Aber mich überkamen kurzerhand die Tränen und das ging vielen anderen genauso."

