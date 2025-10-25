"Law & Order"-Rolle veränderte Mariska Hargitays Leben

Mariska Hargitay (61), die seit 1999 die Rolle der Olivia Benson in der Erfolgsserie "Law & Order: Special Victims Unit" verkörpert, sprach kürzlich auf dem Shine Away Event in Los Angeles über die tiefgreifenden Auswirkungen dieser Rolle auf ihr Leben. Anlässlich des Panels "Connecting Passion to Purpose" erzählte sie, wie sie sich über die Jahre gemeinsam mit dem Charakter entwickelt hat. "Es hat mich in so vielerlei Hinsicht verändert", gab die Schauspielerin laut People zu. Sie habe durch die Serie nicht nur beruflich, sondern auch persönlich eine ungeahnte Stärke und Ambition entwickelt.

Neben dieser emotionalen Reflexion hat Mariska in diesem Jahr auch einen großen Meilenstein hinter den Kulissen erreicht: Mit ihrem Regiedebüt "My Mom Jayne" ehrte sie das Leben ihrer Mutter, der Hollywood-Ikone Jayne Mansfield. Der Dokumentarfilm, der bei Festivals wie Cannes und Tribeca gefeiert wurde, spiegelt Mariskas lebenslange Vorbereitung wider. "Ich habe mein ganzes Leben darauf hingearbeitet, mich den Dämonen zu stellen und diese Geschichte erzählen zu können", sagte sie. Der Film, der aktuell auf HBO Max gestreamt werden kann, beleuchtet nicht nur die Lebensgeschichte ihrer Mutter, sondern auch die schweren Verluste und Herausforderungen, die die Schauspielerin selbst bereits in jungen Jahren erlebte.

Mariska wurde nicht nur durch ihre Karriere, sondern auch durch wichtige persönliche Beziehungen geprägt. Besonders ihre Freundschaft zu Christopher Meloni (64), ihrem ehemaligen Serienpartner aus "Law & Order", hat sie immer wieder als bedeutsam bezeichnet. Die beiden Schauspieler verbindet bis heute eine tiefe und respektvolle Beziehung, die sich über die Jahre vor und hinter der Kamera entwickelt hat. Mariska beschreibt es oft als eine Art unerschütterliches Band, das sie gemeinsam durch unzählige Herausforderungen im beruflichen und persönlichen Leben geführt hat.

Getty Images Mariska Hargitay, November 2023

Getty Images Mariska Hargitay, Schauspielerin

Instagram / therealmariskahargitay Mariska Hargitay und Christopher Meloni bei den Emmys, 2025