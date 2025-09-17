"Law & Order: SVU"-Cast feiert Reunion bei den Emmys

Die diesjährigen Emmys wurden nicht nur für ihre glamouröse Atmosphäre gefeiert, sondern auch für ein besonderes Wiedersehen: Christopher Meloni (64), Mariska Hargitay (61) und Ice-T (67), die Stars der Kultserie "Law & Order: Special Victims Unit", strahlten gemeinsam in die Kameras. Die drei Serienlieblinge saßen bei der Verleihung nebeneinander und genossen die gemeinsame Zeit sichtlich. Christopher teilte stolz Fotos von dem Abend auf seinem Instagram-Account, die ihn zusammen mit Mariska und Ice-T zeigen – und ließ damit die Herzen der Fans höherschlagen.

"Die Gang ist zurück!" und "Ich hänge mir diese Bilder an die Wand!" waren nur einige der begeisterten Kommentare, die unter den Schnappschüssen zu lesen waren. Nicht nur Christopher, sondern auch Mariska nutzte die Gelegenheit, um Eindrücke vom Abend auf Instagram zu teilen. Dabei waren die drei nicht allein: Sichtlich gut gelaunt feierten sie mit weiteren Gewinnern des Abends und ließen den Spaß in ihren geteilten Fotos und Videos spürbar werden. Die Fans freuen sich über das Wiedersehen der Hauptdarsteller, die seit Jahren das eingeschworene Team der "SVU" verkörpern.

Christopher und Mariska arbeiten bereits seit 1999 als ikonisches Duo Olivia Benson und Elliot Stabler zusammen und schreiben seitdem gemeinsam Fernsehgeschichte. Nach einer längeren Pause wurden die Protagonisten zuletzt in "Law & Order: Organized Crime" wieder vereint. Die berufliche Chemie der beiden spiegelt sich auch in ihrer engen Freundschaft im wirklichen Leben wider – ein Detail, das sie für Fans so authentisch und beliebt macht.

Anzeige Anzeige

Instagram / chris_meloni Chris Meloni, Mariska Hargitay und Ice-T bei den Emmys, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / therealmariskahargitay Mariska Hargitay und Christopher Meloni bei den Emmys, 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Christopher Meloni und Mariska Hargitay bei den Emmys, 2025