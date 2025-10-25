Mason Disick plant wohl Umzug mit Papa Scott nach New York

In der neuen Staffel von The Kardashians sorgt jetzt eine schockierende Enthüllung von Scott Disick (42) für Wirbel. In der ersten Folge verkündete der Realitystar, dass er erwäge, Kalifornien zu verlassen und mit seinem ältesten Sohn Mason Disick (15) nach New York zu ziehen. "Ich habe einfach keinen Grund mehr, in Hidden Hills zu leben", erklärte Scott in einem Gespräch mit Khloé Kardashian (41). Diese gab daraufhin ehrlich zu Protokoll: "Das ist verrückt." Noch stehe der Umzug jedoch nicht fest, und selbst Scotts Ex-Partnerin und Masons Mutter Kourtney Kardashian (46) sei bisher nicht eingeweiht worden.

Scott erklärte, dass er plane, mit Mason in Upper Manhattan zu leben und ihn dort an einer privaten Schule anzumelden, damit er seine Schullaufbahn fortsetzen könne. Für die anderen beiden Kinder, Penelope (13) und Reign (10), machte sich Scott Gedanken über mögliche Besuche. Doch weder Kourtney noch die Kinder selbst wurden bislang in die Entscheidung einbezogen. Der 42-Jährige betonte, dass es sich aktuell nur um eine Überlegung handle, auch wenn er das Gefühl habe, dass ein Umzug nach New York der richtige Schritt für ihn und Mason sein könnte.

Die enge Beziehung zwischen Mason und Scott ist wohl einer der Gründe, warum der Teenager bereit sein könnte, Kalifornien für New York hinter sich zu lassen. Schon 2024 entschied sich Mason, bei Scott zu bleiben, als Kourtney mit ihrem Ehemann Travis Barker (49) und den anderen Kindern nach Australien reiste. Bereits damals erklärte sie traurig, Mason sei in einem Alter, in dem seine Freunde und sein Vater ihm wichtiger seien. Während Kourtney der räumliche Abstand zu Mason stark zusetzte, genoss sie die Nähe zu ihren jüngeren Kindern. Ob Mason und Scott wirklich nach New York ziehen werden, bleibt abzuwarten und wird sicherlich in der Serie weiter thematisiert.

ActionPress / MJT / AdMedia Scott Disick, Realitystar

Instagram / masondisick Kourtney Kardashians Sohn Mason Disick, 2024

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Mason Disick

