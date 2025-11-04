NASA kontert Kim Kardashians Verschwörungstheorie scharf

Kim Kardashian (45) sorgte in der neuesten Folge der Serie The Kardashians für Aufsehen, als sie behauptete, die berühmte Mondlandung von 1969 habe nie stattgefunden. Während einer Unterhaltung mit ihrer Schauspielkollegin Sarah Paulson (50) am Set ihrer Serie "All’s Fair" teilte die Reality-TV-Ikone ihre Überzeugung, dass der Meilenstein der Raumfahrtgeschichte inszeniert worden sei. "Ich schicke dir eine Million Artikel mit Buzz Aldrin und dem anderen", sagte Kim zu Sarah in Bezug auf die Apollo-11-Astronauten Aldrin und Neil Armstrong. Die Unternehmerin wiederholte später laut People, sie sei von diversen Videos überzeugt, in denen Buzz Aldrin angeblich andeute, die Mondlandung habe nicht stattgefunden. Ihre Theorie ergänzte Kim mit weiteren Argumenten, wie der vermeintlich im Wind wehenden Flagge auf dem Mond und unpassenden Fußabdrücken. Auf Kims kontroverse Aussagen reagierte die NASA entschieden.

Sean Duffy, amtierender Administrator der Raumfahrtbehörde, nahm auf der Plattform X (ehemals Twitter) Stellung. "Ja, wir waren auf dem Mond… sechs Mal!", schrieb er klar und direkt, während er die Reality-Darstellerin in seinem Beitrag verlinkte. Sean nutzte die Gelegenheit, um auf das Artemis-Programm hinzuweisen, das unter führender Initiative von Präsident Donald Trump (79) gestartet wurde und erneut Menschen zum Mond bringen soll. "Wir haben das letzte Weltraumrennen gewonnen und werden auch dieses gewinnen", fügte er hinzu. Ungeachtet der wissenschaftlichen und historischen Beweise ließ sich Kim nicht von ihrer Skepsis abbringen und sagte dem Produktionsteam: "Sie werden mich sowieso für verrückt erklären, aber schaut selbst auf TikTok!"

Kim Kardashian ist keine Unbekannte, wenn es darum geht, in den Schlagzeilen zu stehen. Sie hat in der Vergangenheit oft polarisiert, sei es durch ihre Geschäftsentscheidungen, ihren Lebensstil oder öffentliche Aussagen. Ihre Vorliebe für Verschwörungstheorien erwähnte sie selbst in der Folge und betonte, dass sie häufig ähnliche Inhalte mit Kollegen teile. Ihr Dialog mit Sarah Paulson betont dabei nicht nur ihre eigene Überzeugungskraft, sondern auch ihren Einfluss auf ihre Mitmenschen. Sarah versprach, eine "massive Deep-Dive-Recherche" zu betreiben, um Kims Theorien zu prüfen. Kims Talent, Diskussionen zu entfachen, unterstreicht einmal mehr ihren Status als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Gegenwart.

Getty Images Kim Kardashian im März 2025 in Beverly Hills

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Getty Images Kim Kardashian, Februar 2025