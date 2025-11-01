Kourtney Kardashian packt aus: So ist das Verhältnis mit Rob

In der neuen Folge der Reality-TV-Show The Kardashians, die am 30. Oktober auf Hulu ausgestrahlt wurde, gewährte Kourtney Kardashian (46) überraschend intime Einblicke in die Beziehung zu ihrem Bruder Rob Kardashian (38). Der sonst sehr zurückgezogene Realitystar machte eine seltene TV-Erscheinung. In einem humorvollen Moment beschrieb Kourtney, wie unterschiedlich die Dynamiken zwischen Rob und seinen Schwestern sind. "Rob und Khloé haben etwas, das ich als 'ein bisschen inzestuös' bezeichnen würde", scherzte sie. Während sie das Verhältnis von Rob und Kim (45) als "wie ein Ehepaar, das sich hasst" zusammenfasste, bezeichnete sie ihre eigene Verbindung zu ihm als eine besonders enge Freundschaft.

Laut Kourtney sei ihre Freundschaft zu Rob von viel Leichtigkeit geprägt gewesen. Sie erinnerte sich daran, wie sie früher gemeinsam ausgegangen und dabei sogar oft Händchen haltend unterwegs gewesen seien. "Wir hatten einfach so viel Spaß zusammen", erzählte Kourtney und fügte hinzu: "Ich liebe es, wenn er dabei ist." Ihre Aussagen halten fest, wie tief die Geschwister miteinander verbunden sind, auch wenn sich Rob, anders als seine Schwestern und Mutter, eher seltener der Öffentlichkeit zeigt.

Rob Kardashian, bekannt aus den frühen Staffeln von Keeping Up with the Kardashians, meidet seit Jahren Auftritte im Rampenlicht. Bereits zuvor hatte er erklärt, dass er sich davor scheue, sein Leben vor der Kamera zur Schau zu stellen. Sein Rückzug ist jedoch keineswegs ein Zeichen familiärer Konflikte. Im Podcast "Khloé in Wonderland" seiner Schwester betonte er, dass er sich in seiner eigenen Haut nicht wohlfühle: "Warum sollte ich vor die Kamera treten und mich so verletzlich zeigen? Das will ich nicht."

Instagram / robkardashianofficial Rob, Kim, Khloé, Robert und Kourtney Kardashian, berühmte Familie

Instagram / krisjenner Rob Kardashian und seine Familie an Ostern 2025

Instagram / krisjenner Khloé Kardashian und ihr Bruder Robert Kardashian