Kourtney Kardashian arbeitet nur einmal im Monat

Kourtney Kardashian (46) hat nun in der neuen Folge von The Kardashians offenbart, dass sie ihre Arbeit deutlich reduziert hat. Die Unternehmerin und vierfache Mutter enthüllte, dass sie ihren Alltag nun anders strukturiert: "Normalerweise versuche ich, höchstens einmal pro Woche zu arbeiten, wenn überhaupt", erklärte sie in der Episode. "Oder einmal im Monat." Eine Ausnahme machte sie jedoch für ihre Stieftochter Alabama Barker (19). Gemeinsam drehten sie ein Teaser-Video für Alabamas Gaming-Kanal. Dabei betonte Kourtney ihre enge Beziehung zu der 19-Jährigen: "Ich liebe es, für sie da zu sein und sie zu unterstützen."

Bereits in der Vergangenheit hatte Kourtney deutlich gemacht, dass ihre Prioritäten nicht mehr auf ständiger Arbeit liegen. Nach einem gemeinsamen Dolce & Gabbana-Shooting mit ihrer Schwester Kim Kardashian (45) in einer früheren Staffel gestand sie, dass sie nur noch wenig Interesse an solchen Projekten habe. Sie konzentriere sich lieber darauf, Mutter zu sein, und genieße es, ihren Mann Travis Barker (49) auf Tour zu begleiten. Gegen Ende der Show Keeping Up With the Kardashians stand sie sogar kurz davor, Reality-TV ganz hinter sich zu lassen. Eine Quelle erklärte damals gegenüber dem People Magazine: "Kourtney ist der Meinung, dass öffentliche Aufmerksamkeit für die Kinder nicht wirklich vorteilhaft ist."

Abseits der Kameras pflegt Kourtney ein enges Familiennetz. Mit ihrem Ex-Partner Scott Disick (42) teilt Kourtney drei Kinder: Mason (15), Penelope (13) und Reign Disick (10). Gemeinsam mit ihrem Ehemann Travis zieht sie zudem ihren gemeinsamen Sohn Rocky groß. Bereits zuvor betonte Kourtney laut People Magazine: "Kinder großzuziehen ist ebenfalls ein Job. Tatsächlich ist es der härteste und gleichzeitig lohnendste Job, den ich je hatte." Während ihre Schwestern weiterhin an zahlreichen Projekten arbeiten, genießt Kourtney bewusst ein privateres Leben. Trotzdem ist sie noch Teil der aktuellen Show The Kardashians und gibt dort Einblicke in ihren Familienalltag.

Getty Images Kourtney Kardashian im April 2022 in Las Vegas

Instagram / alabamaluellabarker Kourtney Kardashian und Alabama Luella Barker im Oktober 2024

Instagram / DK208SPzeFc Realitystar Kourtney Kardashian, Musiker Travis Barker und ihre Kinder