Niedrige Gehirnaktivität: Kim Kardashian ist schockiert

Kim Kardashian (45) hat in der neuen Folge von The Kardashians eine Diagnose erhalten, die sie sprachlos machte: Bei einer Hirnscan-Untersuchung von Dr. Daniel Amen zeigte sich "niedrige Aktivität" in Teilen ihres Gehirns. Der Termin fand gemeinsam mit Scott Disick (42) statt und wurde in der am Donnerstag, 27. November, ausgestrahlten Episode gezeigt. "Der vordere Teil deines Gehirns ist weniger aktiv, als er sein sollte", erklärte der Arzt in der Hulu-Folge. Das könne es schwerer machen, Stress zu managen, gerade mit Blick auf ihr anstehendes Bar-Examen, die anwaltsrechtliche Zulassungsprüfung in den USA. Kim reagierte fassungslos: "Das kann einfach nicht sein. Es geht nicht – akzeptiere ich nicht", sagte sie laut Entertainment Weekly. Amen brachte die Befunde mit "chronischem Stress" in Verbindung und riet zu gezielten Maßnahmen, um gegenzusteuern. Zuvor hatte Amen Kim attestiert, kein hohes Alzheimer-Risiko zu haben und nannte sie "außergewöhnlich positiv", wie das People Magazine berichtet.

Auf dem Scan fielen Kim allerdings "Löcher" auf, die Amen als Zeichen für niedrige Aktivität erklärte. Die Unternehmerin brachte den Druck mit ihrem Lernpensum für das kalifornische Anwalts-Examen in Verbindung. "Ich muss einen Plan machen, um das wirklich herauszufinden, weil ich diesen Sommer noch eine Menge zu tun habe", sagte sie in der Sendung. Zusätzlich sorgt eine ältere Diagnose für Anspannung: In einer früheren Folge erzählte Kim ihrer Schwester Kourtney Kardashian (46), dass ein Präventionsscan ein Aneurysma, also eine Erweiterung einer Arterienwand, in ihrem Gehirn entdeckt habe, das "seit Jahren" bestehe. Nach Rücksprache mit dem Neurochirurgen Keith Black standen weitere Bildgebungen an; als Auslöser für ein Platzen nannten Ärzte "nur Stress". Auch die weiterhin sensible Co-Parenting-Situation mit ihrem Ex-Mann Kanye West (48) thematisierte Kim in der Show. Als ein Produzent sie darauf ansprach, dass Kanye "laut" werde und in die Öffentlichkeit gehe, antwortete Kim ruhig: "Ich kann mich darauf einfach nicht einlassen. Ich glaube, das ist besser so."

Abseits der Untersuchungen verfolgt Kim ihren schon 2019 begonnenen Weg in Richtung Jura weiter – mit Rückschlägen, aber ungebrochener Entschlossenheit. Kürzlich schrieb sie auf Instagram: "Am 7. November erfuhr ich, dass ich die Anwaltsprüfung nicht bestanden hatte. Das war enttäuschend, aber es war nicht das Ende". Und weiter: "Dieser Traum bedeutet mir zu viel, als dass ich ihn aufgeben könnte, also werde ich weiter lernen, weiter studieren und weiter für mich selbst kämpfen, bis ich mein Ziel erreicht habe." Persönlich setzt die vierfache Mutter in der Show immer wieder den Fokus auf ihre Kinder: "Mein einziger Fokus und Job ist es wirklich, für meine Kinder stark zu sein", sagte sie in einem Confessional. Scott Disick beschrieb in der Episode zugleich Kims bemerkenswerte Ruhe im Sturm des Alltags – ein Bild, das nun mit dem Befund der "niedrigen Aktivität" eine neue, sehr private Facette erhält.

Getty Images Kim Kardashian bei der Premiere von "All's Fair" in Paris am 21. Oktober 2025

Instagram / krisjenner Die Kardashians bei Kris Jenners 70. Geburtstag

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020 in Beverly Hills