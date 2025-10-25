"Sie ist mein Zuhause": Nico Santos schwärmt von Ehefrau

Nico Santos (32) ist nicht nur mit seiner Musik erfolgreich, sondern auch als Coach bei The Voice of Germany ein vertrautes Gesicht. In der aktuellen Staffel der Castingshow sucht der 32-Jährige erneut nach aufstrebenden Gesangstalenten und begeistert dabei mit persönlichem Charme. Privat ist der gebürtige Bremer längst vergeben. Seine Frau Aileen ist sein größter Rückhalt, wie er bereits in der Musikshow Sing meinen Song verriet: "Ich weiß, wo ich hingehöre, und habe mein Zuhause gefunden", schwärmte er. Die beiden verbindet eine besondere Liebesgeschichte, die 2020 begann.

Kennengelernt hatten sich Nico und Aileen viele Jahre zuvor in einem Robinson Club, wo sie zunächst freundschaftlich verbunden blieben. Erst Jahre später wurde daraus Liebe – genau rechtzeitig vor dem ersten Lockdown der Corona-Pandemie, wie Nico erzählt. 2022 folgte die romantische Hochzeit auf Mallorca, die das Paar gemeinsam mit Freunden und Familie in stilvollem Weiß feierte. Im Sommer 2024 wurde ihr Glück durch die Geburt ihres ersten Kindes perfekt. Trotz seines eher zurückhaltenden Umgangs mit dem Familienleben verriet Nico gegenüber RTL, dass sowohl das Vatersein als auch die Nächte "sehr entspannt" seien.

Neben seiner Karriere als Coach und frischgebackener Vater hat Nico musikalisch Neues gewagt. Auf seinem aktuellen Album "Santos" singt er erstmals auf Deutsch und bringt Hip-Hop-Elemente in seine Musik ein, die stark von Kindheitserinnerungen geprägt ist. Mallorca spielt dabei nach wie vor eine zentrale Rolle in seinem Leben. Die Insel, auf der er aufwuchs, ist nicht nur ein Ort der Inspiration, sondern auch der Ruhe. Hier findet der Musiker die Balance zwischen dem Trubel seines Berufslebens und der harmonischen Zeit mit seiner Familie.

Getty Images Nico Santos im September 2021

RTL / Markus Hertrich Nico Santos bei "Sing meinen Song" 2023

Instagram / nicosantosofficial Nico Santos, Sänger