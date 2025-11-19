Spitzer Kommentar: Was hat Tokio Hotel gegen Nico Santos?

Nico Santos (32) offenbart einen überraschenden Konflikt mit der Band Tokio Hotel. Auslöser war ein Clip, den der Radiosender Bayern 3 als TikTok-Video veröffentlichte. Darin ranken Bill Kaulitz (36) und Tom Kaulitz (36) mit weiteren Bandmitgliedern zehn deutschsprachige Stars – und verteilten dabei einen deutlichen Seitenhieb. Als Nicos Gesicht erscheint, aber alle Plätze schon belegt sind, sagt Bill: "Oh, Nico Santos – da war die Zehn leider schon vergeben. Aber: sechs", und bricht danach in sein gewohnt großes Lachen aus. Auf diese Einstufung angesprochen, antwortete Nico jetzt in den Kommentaren zum Video: "Das ist kein Spaß. Die mögen mich nicht. Sie haben aber nicht den Mut, zu sagen, warum."

Im gleichen Ranking landeten Nina Chuba (27) ganz oben, Sido (44) auf Platz zwei, Apache 207 (28) auf drei; Rea Garvey (52) wird auf sieben eingestuft, bei Michael Schulte (35) herrscht kurz Ratlosigkeit – am Ende bekommt er den letzten Platz. Der Ton war flapsig, doch Nicos Kommentar verleiht der Szene plötzlich Schärfe. Seitdem diskutieren Nutzer quer durch die sozialen Netzwerke über mögliche Hintergründe: War ein gemeinsamer Song geplant und geplatzt? Geht es um Reibereien zwischen Musikgenres oder liegt etwa ein eher persönliches Ereignis dem Streit zugrunde? Fest steht: Offizielle Erklärungen gibt es nicht. Anfragen an beide Seiten blieben laut Bild bisher unbeantwortet.

Im Umfeld der beiden Lager treffen seit Jahren Welten aufeinander, die sich dennoch überschneiden: Nico saß in mehreren Staffeln von "The Voice of Germany" auf dem Coach-Stuhl, Tokio Hotel feierte in einer anderen Staffel mit ihrer Künstlerin den Sieg. Beide Seiten bewegen sich also in ähnlichen Kreisen, begegnen sich bei Sendern, Shows und Events – ein enger Mikrokosmos, in dem persönliche Spitzen, wie sie in dem Clip gefallen sind, besonderes Gewicht bekommen. Ein direktes Gespräch zwischen den Musikern hat es seit den neuesten Ereignissen offenbar noch nicht gegeben.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Nico Santos, Bill und Tom Kaulitz

Getty Images Tokio Hotel mit Gustav Schäfer, Tom Kaulitz, Bill Kaulitz und Georg Listing bei der Bambi-Verleihung in München, 2025

Joyn / Claudius Pflug Die "The Voice of Germany"-Coaches 2025