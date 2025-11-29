Nico Santos und Shirin David: So emotional war "The Voice"

Die letzten Teamfights von The Voice of Germany haben nicht nur die Kandidaten, sondern auch die Coaches an ihre emotionalen Grenzen gebracht. Nico Santos (32) und die für ihre Strenge bekannte Shirin David (30) zeigten sich so verletzlich wie nie zuvor. Besonders bewegend war der Auftritt von Shirins Talent Vasco José Mano, der mit seiner Performance der Ballade "Runnin' (Lose It All)" nicht nur die Herzen des Publikums, sondern auch die seiner Mitstreiter eroberte. Shirin kämpfte mit den Tränen und betonte: "Ich weiß auch nicht, warum ich immer so emotional bin, aber du bist so krass!" Vasco schaffte es schließlich auf den Hot Seat und sicherte sich damit seinen Platz im Halbfinale. Auch Calum Scott sorgte für Jubel, als er Denia Weber, ebenfalls aus Shirins Team, eine zweite Chance auf der "Comeback Stage" gab.

Die Nervosität unter den Coaches war allgegenwärtig, vor allem bei Nico, der gleich zwei seiner Talente ins Halbfinale führte. Anne Mosters rührte ihn mit ihrem Auftritt zu Freudentränen, während Marvin Tapper seinen Hot Seat dreimal verteidigte und seinen Coach dabei jedes Mal zittern ließ. "So sehr habe ich noch nie geweint, hier bei 'The Voice'!" beteuerte Nico sichtlich ergriffen. Für viele Zuschauer wurde in dieser Folge deutlich, wie intensiv die Coaches mit ihren Teams mitfiebern und emotional mit den Kandidaten verbunden sind. Die anderen Teams hingegen gingen mit gemischten Gefühlen aus der Runde: Die Rapper Michi Beck (57) und Smudo (57) konnten Clifford Dwenger ins Halbfinale bringen, während für Rea Garveys (52) Talente der Traum leider platzte.

Shirin, bekannt für ihr Selbstbewusstsein, ihre taffe Art und ihre starke Bühnenpräsenz, erlebt mit der Sendung offenbar auch eine ganz neue Seite von sich. Die Rapperin, die in dieser Staffel erneut unter Beweis stellt, wie sehr sie für ihre Talente brennt, konnte bereits in den Blind Auditions Eindruck machen. Denia Weber, die sich voller Vertrauen für Shirin als Coach entschieden hatte, hat nun, trotz ihres Ausscheidens im Teamfight, noch die Chance auf ein Comeback. Vasco, dessen Performance für Gänsehaut sorgte, steht jetzt im Mittelpunkt und wird im Halbfinale auf die Unterstützung seines Coaches zählen können. Ob er es bis ins Finale schafft, wird sich am 5. Dezember in der Live-Show zeigen.

