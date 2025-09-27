Darum ist "The Voice"-Coach Nico Santos diesmal siegessicher

Nico Santos (32) kehrt voller Ehrgeiz zur 15. Staffel von The Voice of Germany zurück. Seit dem 25. September läuft die Jubiläumsstaffel, in der neben Nico auch die Coaches Rea Garvey (52), Shirin David (30) sowie Michi Beck (57) und Smudo (57) von den Fantastischen Vier dabei sind. Für Nico, der das dritte Mal auf dem roten Stuhl Platz nimmt, steht fest: Dieses Mal möchte er als Sieger-Coach die Show verlassen. "Aller guten Dinge sind drei", erklärte er im Gespräch mit spot on news und zeigt sich überzeugt von seinem Plan, mit einer bestimmten und zielstrebigen Herangehensweise seinen Kandidaten den Weg zum Sieg zu zeigen.

Rückblickend hat der 32-Jährige in den vergangenen Staffeln einiges gelernt und plant, dies auch künftig einzusetzen. Obwohl er bisher noch keinen Sieg verbuchen konnte, sieht er keinen Grund, etwas anders zu machen. "Alles, was ich weitergeben konnte, habe ich meinen Talenten mitgegeben", sagt der Sänger selbstbewusst gegenüber dem Newsportal. Mit seinem mittlerweile gereiften Coaching-Stil glaubt er, den Talenten nicht nur musikalische Ratschläge, sondern auch wichtige Perspektiven für eine erfolgreiche Karriere außerhalb der Sendung mitzugeben. Die Mischung aus Vielfalt und Kreativität des diesjährigen Teams scheint Nico zusätzlichen Optimismus zu geben.

Neben Nico setzen auch seine Jury-Kollegen auf den Erfolg in dieser besonderen Staffel. Die Rückkehr von Shirin, die bereits durch ihre selbstbewussten Ansagen auffiel, dürfte ebenfalls eine spannende Dynamik ins Spiel bringen. Wie die Rapperin im Interview mit ProSieben verriet, geht sie diesmal gestärkt durch Erfahrung und mit starkem Fokus in die Show: "Meine Expertise hat sich gesteigert – und ich bin bereit, dieses Mal 'The Voice of Germany' mit meinen Talenten zu gewinnen."

Getty Images Nico Santos, Musiker

Joyn / Christoph Köstlin / Dung Dguyen Die "The Voice of Germany"-Coaches 2025

Getty Images Shirin David bei den Bambi-Awards im Jahr 2024