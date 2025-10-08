Spoiler: Nico Santos rappt auf "The Voice of Germany"-Bühne

Die morgige Episode von The Voice of Germany hält eine unerwartete Überraschung bereit, wie Promiflash vorab von Joyn erfahren hat: Nico Santos (32) wagt sich auf neues Terrain und performt den Deutsch-Rap-Song "Sex ohne Grund" auf der Bühne. Diese spontane Einlage kam auf Druck seiner Coach-Kollegin Shirin David (30) zustande, die ihn zu diesem außergewöhnlichen Auftritt motivierte. Hintergrund ist der Versuch, die 18-jährige Kandidatin Luciana Da Silva Alves aus Luxemburg für sein Team zu gewinnen. Mit dieser überraschenden Performance sorgt der 32-Jährige nicht nur bei der Kandidatin, sondern auch bei den anderen Coaches und dem Publikum im Studio für großes Erstaunen.

Den frechen Song produzierte er ursprünglich vor Jahren mit den Künstlern Ali Bumaye und Shindy (37) als Gag – der Titel hat inzwischen mehr als 100 Millionen Streams erreicht. Auf der Bühne griff der Sänger schließlich zum Klavier, um den Text des Songs zum Besten zu geben. Coach-Kollege Smudo (57) beschrieb die Szene sichtlich amüsiert: "Wie ein Tee-Zeremonienmeister, dem ein Schimpfwort entwischt." Trotz seiner anfänglichen Zurückhaltung sorgte Nico mit seinem Auftritt für ausgelassene Stimmung. "Das Studio hat großartig reagiert", berichtete er erleichtert und fügte lachend hinzu, dass die Eltern des Talents den Text glücklicherweise nicht verstanden hätten.

Ob Nico Luciana tatsächlich für sich gewinnen kann, wird sich morgen Abend um 20:15 Uhr auf ProSieben zeigen. Eines steht aber schon vorab fest: Der Sänger zeigte sich vor dem Staffelstart selbstbewusst und voller Ehrgeiz. "Aller guten Dinge sind drei", verriet er gegenüber spot on news und machte deutlich, dass er fest an sich als Coach glaubte. Seine ganze Erfahrung aus den vergangenen Staffeln wollte er dafür einsetzen, endlich als Sieger-Coach aus der Show zu gehen.

Anzeige Anzeige

Joyn Sänger Nico Santos bei "The Voice of Germany", 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Shirin David am Set von "The Voice of Germany", 2023

Anzeige Anzeige

ActionPress / AEDT Nico Santos, Sänger