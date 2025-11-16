"Außergewöhnlich": Jennifer Aniston schwärmt von ihrem Jim

Jennifer Aniston (56) hat gerade erst ihre Beziehung zu Jim Curtis öffentlich gemacht und kann ihre Begeisterung über ihn kaum zurückhalten. "Er ist wirklich außergewöhnlich", schwärmt die Schauspielerin jetzt im Interview mit Elle. "Er ist sehr besonders, sehr normal und sehr freundlich." Jim, der als Hypnotherapeut tätig ist, helfe Menschen, "durch ihr Trauma und ihre Stagnation in Klarheit zu kommen", betont Jennifer, die 1994 durch die Sitcom Friends weltberühmt wurde. Ob sie dabei nur an seine Klienten dachte oder auch ein bisschen an sich selbst, ließ die 56-Jährige offen.

Schon seit dem Sommer zeigte sich das Paar immer wieder zusammen: Im Juli wurden Jennifer und Jim auf einer Yacht vor Mallorca gesichtet, gemeinsam mit Jason Bateman (56) und dessen Ehefrau. Später begleiteten sie sich zu Events, darunter ein LolaVie-Launch und die New-York-Premiere von "The Morning Show" Staffel 4. Doch auch abseits des Rampenlichts scheint die Verbindung harmonisch zu sein. Ein Insider verriet gegenüber People: "Sie ist sehr glücklich und an einem großartigen Punkt." Jim tue ihr besonders gut, denn er bringe eine "ruhige, sehr warme und unglaublich unterstützende" Energie in ihr Leben, hieß es weiter.

Im Interview mit Elle sprach Jennifer auch über das, was sie antreibt – und wie sehr sie für ihren Platz in Hollywood kämpfen musste. "Ich habe sehr hart gearbeitet", sagte sie, "Es war eine sehr männerdominierte Industrie, und wir haben noch einen langen Weg vor uns, aber Frauen in Hollywood bewegen etwas. Wir kriegen das hin." Hinter diesen Worten steckt nicht nur Stolz, sondern auch eine Haltung, die ihr Leben prägt: Jennifer gibt nicht auf, kämpft für ihre Überzeugungen und lässt sich von Rückschlägen nicht entmutigen. Vielleicht ist genau das ihr Geheimnis: ihr Mut, ihre Beharrlichkeit und ihre Bereitschaft, sowohl beruflich als auch privat Verantwortung für ihr Glück zu übernehmen.

Collage: Getty Images, Instagram / jimcurtis1 Collage: Jennifer Aniston und Jim Curtis lächeln.

jimcurtis1 Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis

Imago Schauspielerin Jennifer Aniston im September 2025 in New York City