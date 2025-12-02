Im Partnerlook: Jennifer Aniston und Jim brunchen in NYC

Jennifer Aniston (56) und ihr Freund Jim Curtis haben das Thanksgiving-Wochenende gemeinsam in New York verbracht – und beim Brunch im West Village im Partner-Look geglänzt. Am Samstag wurden die beiden beim Verlassen des Café Cluny gesehen; Fotos liegen dem People Magazine vor. Jennifer trug Jeans, einen langen schwarzen Mantel und eine graue Mütze, Jim setzte auf Jeans und einen grauen Wollmantel. Laut dem Newsportal saßen sie am Fenster, blieben rund eine Stunde und gingen zusammen. Ein Insider verriet, die zwei hätten "gelächelt und sehr glücklich" ausgesehen. Doch nicht alles lief perfekt an diesem Tag: Als das Paar das Restaurant verließ, vergaß die Friends-Legende laut der Daily Mail glatt, ihrem Liebsten die Tür aufzuhalten – obwohl Jim aufgrund einer alten Verletzung einen Gehstock benutzt.

Es ist das erste Feiertagswochenende, das das Paar seit Beginn seiner Beziehung gemeinsam verbringt. Zuvor hatten Jennifer und der Hypnosetherapeut ihren ersten öffentlichen Auftritt bei der Women in Hollywood-Gala von Elle, wo sie gemeinsam über den roten Teppich gingen. Im Gespräch mit dem Magazin lobte Jennifer Jims Arbeit: "Hypnose ist eines von vielen Dingen, die er macht", sagte sie. "Er ist sehr besonders, sehr normal und sehr freundlich und will Menschen helfen, ihr Trauma und ihre Stagnation zu überwinden und Klarheit zu finden", so der "The Morning Show"-Star. Jennifers langjähriger Freund und Schauspielkollege Adam Sandler (59) stellte sie auf der Bühne vor und richtete ein paar warme Worte an Jim: "Wir sind so glücklich, dass ihr euch gefunden habt und die Liebesgeschichte lebt, die ihr verdient", sagte er. "Wir lieben dich, Jim. Die ganze Welt liebt dich."

Jennifer und Jim lernten sich über Freunde kennen. Die Beziehung der beiden nahm ihren romantischen Anfang über eine ganz besondere Gemeinsamkeit: ihre Liebe zu Rettungshunden! Wie Insider der Daily Mail verrieten, war Jennifer sofort hingerissen von Jims Hingabe zu seinem geretteten Vierbeiner Odie. Anfang November machte Jennifer ihre Liebe auch online offiziell: Auf Instagram gratulierte sie Jim zu seinem 50. Geburtstag und nannte ihn dabei "meine Liebe". Kurz darauf zeigte sie, wie sie Jims silberne Wellen mit Produkten ihrer Marke LolaVie in Form bringt – eine kleine, innige Alltagssequenz, die viele Fans berührte. In Jims Umfeld heißt es, Freunde schätzten seine ruhige, zugewandte Art an ihrer Seite. Jennifer war bereits zweimal verheiratet – erst mit Brad Pitt (61), dann mit Justin Theroux (54). Doch vielleicht hat sie mit dem charmanten Hypnotiseur Jim endlich ihre große Liebe gefunden, die ihr das Glück bringt, das sie so lange gesucht hat.

Getty Images Jennifer Aniston bei den Emmy Awards 2024

Getty Images Jennifer Aniston neben Jim Curtis bei ELLEs Women in Hollywood Celebration 2025 in Los Angeles

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis