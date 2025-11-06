Zum 50. Geburtstag: Jennifer Aniston lud alle Ex-Partner ein

Jennifer Aniston (56) macht vor, wie entspannt Trennungen sein können – das plaudert ihre gute Freundin Reese Witherspoon (49) nun aus. Die Schauspielerin erzählt im "Armchair Expert"-Podcast, dass Jennifer ganz und gar nicht nachtragend ist. "Sie hängt nicht an alten Dingen", lobt Reese und erzählt: "Zum Beispiel, zu ihrem 50. Geburtstag waren Menschen aus ihrer Teenagerzeit, Menschen aus ihren 20ern, Menschen, die in ihrem Haus arbeiten, alle ihre Ex-Ehemänner und Ex-Freunde anwesend." Für Reese beweist diese Anekdote, was für ein "wunderbarer Mensch" mit "hoher spiritueller Integrität" ihr "The Morning Show"-Co-Star sei.

Die Freundschaft zu ihren Ex-Partnern geht weit über flüchtige Kontakte hinaus. Jennifer und Brad Pitt (61) pflegen heute ein herzliches Verhältnis, obwohl ihre Trennung 2005 für große Schlagzeilen sorgte. Auch mit Justin Theroux (54), mit dem Jennifer von 2015 bis 2018 verheiratet war, ist sie immer noch eng verbunden. Justin selbst hat inzwischen eine neue Liebe gefunden und heiratete im März dieses Jahres die Schauspielerin Nicole Brydon Bloom. Doch nicht nur Ex-Partner gehören zu Jennifers Freundeskreis. So verbindet sie auch eine enge Freundschaft mit Gwyneth Paltrow (53), die einmal mit Brad verlobt war und Jennifers 50. Geburtstag ebenfalls mitfeierte.

Dass Jennifer heute so locker mit ihrer romantischen Vergangenheit umgeht, könnte auch daran liegen, dass sie wieder glücklich verliebt ist. Seit dem vergangenen Sommer gibt es Gerüchte, dass die 56-Jährige wieder vergeben sein könnte. Erst vor Kurzem machte sie ihre Beziehung offiziell und zeigte ihren neuen Partner Jim Curtis vor wenigen Tagen anlässlich seines Geburtstages erstmals im Netz. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz, in Liebe", schrieb sie dort zu einer Schwarz-Weiß-Aufnahme, die die beiden bei einer innigen Umarmung zeigt.

Getty Images Jennifer Aniston bei den Emmy Awards 2024

Getty Images Jennifer Aniston und Reese Witherspoon, 2019

IMAGO / YAY Images Filmstars Brad Pitt und Jennifer Aniston