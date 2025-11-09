BFFs: So verschieden sind Jen Aniston und Reese Witherspoon

Reese Witherspoon (49) gab in einem Interview im "Armchair Expert"-Podcast von Dax Shepard (50) einen seltenen Einblick in die Freundschaft zu Jennifer Aniston (56). Die beiden Hollywoodstars kennen sich schon seit Jahren und stehen momentan sogar gemeinsam für "The Morning Show" vor der Kamera. Ihre Freundschaft ist jedoch nicht selbstverständlich, denn die beiden sind eigentlich von Grund auf unterschiedliche Menschen, wie die "Natürlich blond"-Darstellerin verrät: "Jen ist sehr herzlich und gastfreundlich. Sie ist eine großartige Gastgeberin. Sie ist sehr warmherzig. Ich glaube, ich bin eher ein Nerd."

Laut Reese ist die offene Art ihrer Freundin gerade deshalb so beeindruckend, da sie ihr Leben lang unter der Neugierde der Öffentlichkeit gelitten hat. Im Gespräch mit Dax macht sie deutlich: "Früher war ich sehr rigide. Ich glaube, ich bin etwas weicher geworden. Das Leben macht einen so. Aber Jen, ich kenne Jen seit 25 Jahren, sie war immer sehr liebenswert, fürsorglich, warmherzig, freundlich und nett – und hat selbst einiges durchgemacht. Sie hätte allen Grund, etwas zurückhaltend zu sein."

Neben ihren vielen alten Freunden gibt es seit einigen Monaten auch einen neuen Mann in Jennifers Leben. Seit dem Sommer wurde die Friends-Bekanntheit immer wieder mit dem Hypnotherapeuten Jim Curtis gesehen. Vor einigen Tagen bestätigte das Paar die junge Liebe dann endlich mit einigen Fotos auf Instagram. Auf den Bildern blickten sich die Schauspielerin und ihre Flamme verliebt an und umarmten sich innig. Dazu schrieb der Coach: "Wenn das ein Traum ist, will ich nicht aufwachen."

Getty Images Jennifer Aniston und Reese Witherspoon bei der Premiere von "The Morning Show"

Getty Images Jennifer Aniston und Reese Witherspoon, 2019

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis