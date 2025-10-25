"Von der Farm ins Büro": Gerald Heiser hat einen neuen Job

Gerald (40) und Anna Heiser (35) haben ihre Farm in Namibia erst vor wenigen Wochen hinter sich gelassen und bauen sich ein neues Leben in Polen auf. Dafür haben die beiden jetzt einen wichtigen Schritt getan: Der ehemalige Bauer sucht Frau International-Kandidat hat einen neuen Job gefunden. Der hat mit seinem alten Beruf allerdings sehr wenig zu tun, denn Gerald arbeitet jetzt im Büro. Dennoch stolz schreibt Ehefrau Anna bei Instagram: "Kann ich bitte öffentlich erwähnen, wie stolz ich auf meinen Mann bin, dass er nach 1,5 Monaten im völlig fremden Land, ohne Sprachkenntnisse bereits einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat? Von der Farm ins Büro." Zwar wissen beide noch nicht, ob dieser Job Geralds Endstation ist, aber Anna findet seinen "Willen, es auszuprobieren, bemerkenswert".

Mit Geralds neuem Job ist der nächste Schritt in das neue Leben getan. Anfang Oktober konnten sie auch schon ihr Traumhaus finden und kaufen, selbst wenn der Weg dahin voller Hürden war. Nachdem sie zuerst nicht das Haus bekommen hatten, das sie eigentlich wollten, stand anschließend der Kauf des zweiten Hauses auf der Kippe, weil ein Geldtransfer aus Namibia nicht rechtzeitig ankam. Ohne dieses Geld war unklar, ob die beiden die Finanzierung rechtzeitig abschließen können. Doch zum Glück des Ehepaars ging rechtzeitig alles gut. "Seit gestern sind wir stolze Hausbesitzer. Es ist alles abgehandelt", verkündete Anna dann sichtlich erleichtert im Netz.

Anna und Gerald haben ihre Fans von Anfang an mit auf das Abenteuer Umzug genommen. Für das neue Kapitel mussten sie sich entscheiden, da sich die Farm in Südafrika zuletzt wirtschaftlich kaum noch lohnte. Schweren Herzens mussten die beiden sie aufgeben, da die finanziellen Schwierigkeiten auch ihre Ehe belasteten. Jetzt, da sie sich im polnischen Danzig eingerichtet haben, scheinen die Eltern zweier Kinder aber ihr Glück wiedergefunden zu haben. "Also, ich vermisse die Farm schon. Aber andererseits sind wir hier auch glücklich. Ich weiß nicht. Mein Mann sagt immer, dass er die Farm nicht vermisst", erzählte Anna ihren Followern in einer Story.

Instagram / annaheiser Anna Heiser und Gerald Heiser, Dezember 2024

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser im September 2025

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser, TV-Bekanntheiten, mit ihren Kindern