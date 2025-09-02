Adieu: Anna Heiser verabschiedet sich endgültig von Namibia

Anna Heiser (35) und ihr Ehemann Gerald (40) sagen Namibia endgültig Lebewohl. Das einstige Bauer sucht Frau-Paar hat seine Farm in dem afrikanischen Land verkauft und plant einen Neuanfang in Polen. Während einer kurzen Übergangszeit lebten sie nach dem Verkauf noch in der Hauptstadt Windhoek, doch nun starteten sie ihre Reise in ihr neues Kapitel. Auf Instagram teilte Anna einen bewegenden Rückblick auf die letzten sieben Jahre, in denen Namibia zu ihrem Zuhause wurde. "Danke schön, Namibia, für all die unvergesslichen Momente. Du wirst für immer ein Teil von uns bleiben", schrieb sie.

Anna und Gerald hatten sich in Namibia ein gemeinsames Leben aufgebaut, nachdem Anna ursprünglich der Liebe wegen in das Land gekommen war. Ihre Zeit dort umfasst sieben Jahre Ehe auf der Farm – dazu ein Jahr einer Fernbeziehung, die zu ihrer Entscheidung führte, in das damals fremde Land zu ziehen. Auf Social Media ließ sie ihre Community wissen, wie dankbar sie für die Freundschaften und prägenden Erlebnisse ist, die sie während ihres Aufenthalts dort sammeln konnte. Der Wechsel nach Polen scheint für das Paar keine leichtfertig getroffene Entscheidung gewesen zu sein. Vielmehr hoffen sie wohl, in Europa einen weiteren Meilenstein in ihrem gemeinsamen Leben setzen zu können.

Der Schritt, nach Polen zu ziehen, ist auch eine Rückkehr in Annas vertrautere Heimatregion, da sie selbst ursprünglich aus Polen stammt. Sowohl Anna als auch Gerald hatten immer wieder Einblicke in ihr Leben in Namibia gewährt und dabei auch die Herausforderungen angesprochen. Trotzdem habe ihnen das Leben dort wichtige Lektionen für die Zukunft beigebracht, so die TV-Bekanntheit: "Das, was wir hier erleben durften, kann uns niemand nehmen." Mit ihrem emotionalen Abschied zeigt Anna einmal mehr, wie tief verwurzelt sie mit dem Land und ihren dortigen Erfahrungen bleibt.

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser, bekannt aus "Bauer sucht Frau"

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern, Juli 2025

Instagram / annaheiser Familie Heiser in Namibia