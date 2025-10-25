Wegen ihrer Hunde: Bei Laura Maria Rypa kullern die Tränen

Große Emotionen bei Laura Maria Rypa (29): Die Influencerin hat am Freitag ihre vier Hunde wieder in die Arme schließen können – und brach beim Wiedersehen in Tränen aus. Nach der Trennung von Pietro Lombardi (33) hatten die Vierbeiner vorübergehend bei ihrem Trainer gelebt, weil die damalige Wohnsituation es nicht zuließ, sie mitzunehmen. "Heute war endlich der Moment, auf den ich so lange gewartet habe. Die erste Nacht im neuen Zuhause… für mich, für die Kinder und auch für die Hunde", schreibt die Tierliebhaberin zu einem Instagram-Video, das das Wiedersehen von Laura und den Hunden zeigt.

Die Social-Media-Persönlichkeit schildert ihren Fans den magischen Moment, in dem ihre Hunde sie wiedererkannten. "Als ich gepfiffen habe, haben sie sich erst suchend umgeschaut… und dann realisiert, dass ich es bin", heißt es weiter. Die Influencerin lässt dazu verlauten, wie sehr sie ihre Vierbeiner vermisst habe und wie glücklich sie ist, dass die Wiedervereinigung nun im neuen Heim möglich war. "Ich habe sie so sehr vermisst. Und ich glaube, nur Menschen, die Tiere haben, verstehen, was das bedeutet", schwärmt die junge Mutter.

Nach der Trennung von ihrem Verlobten Pietro hatte Laura zunächst bei ihren Eltern Zuflucht gefunden, während sie nach neuen Perspektiven suchte. Ihre zwei Söhne, Leano (2) und Amelio, standen in dieser turbulenten Zeit an ihrer Seite. Dass sie damals ihre Hunde nicht bei sich haben konnte, war für die Tierliebhaberin eine zusätzliche Belastung. Nun scheint sie in ihrem neuen Zuhause einen Neustart zu wagen, zusammen mit ihren Kindern und den geliebten Haustieren. Für Laura ist diese Zeit ein bedeutender Schritt vorwärts, voller Hoffnung und kleiner Glücksmomente.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Oktober 2025

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Oktober 2025

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihre Söhne Amelio und Leano

