Mit Präsidentenpreis geehrt: Blackpinks Rosé bricht Rekorde

Rosé (28), Mitglied der weltweit erfolgreichen K-Pop-Gruppe Blackpink, wurde am 23. Oktober mit der prestigeträchtigen Presidential Citation ausgezeichnet. Der Preis wurde ihr bei den 16. Korean Popular Culture and Arts Awards im Haerum Theater des Nationaltheaters von Südkorea verliehen. Diese Anerkennung würdigt laut Allkpop ihren maßgeblichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Popkultur. Der Zeitpunkt könnte nicht passender sein: Rosé befindet sich gerade auf Blackpinks "Deadline"-Welttournee und trat am vergangenen Samstag im Rajamangala National Stadium in Bangkok auf.

Die Sängerin hat ihre Solokarriere bislang schon mehrfach genutzt, um Geschichte zu schreiben. Ihr Song "APT", der im Oktober letzten Jahres veröffentlicht wurde, hielt sich sensationelle zwölf Wochen an der Spitze der Billboard Global 200 und erreichte Platz zwei auf den britischen Single-Charts. Darüber hinaus brachte Rosé im Dezember ihr erstes Studioalbum "ROSIE" heraus, das auf Platz drei der Billboard 200 einstieg und sich dort beeindruckende 27 Wochen hielt. Als Solokünstlerin setzte sie dabei neue Maßstäbe für K-Pop-Künstlerinnen und glänzte nicht nur durch ihre Darbietung, sondern auch durch ihre Arbeit als Songwriterin und Komponistin aller Tracks.

Rosé wurde als Mitglied von Blackpink weltberühmt. In den vergangenen Jahren haben sich die einzelnen Mitglieder vermehrt auf ihre Solokarrieren konzentriert, doch sie bleiben freundschaftlich verbunden. Auch den Geburtstag von Bandkollegin Lisa Manobal (28) feierten die Musikerinnen gemeinsam. Auf Instagram teilte Rosé zu diesem Anlass ein niedliches Foto der beiden und schrieb dazu: "Mein kleiner Lisapups! Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe. Hab den besten 28. Geburtstag auf der ganzen Welt. Ich kann kaum glauben, dass wir 28 sind... Ich schwöre, wir waren letzte Woche noch 18."

